رئيس "النواب" يختتم زيارته للمغرب

وأكد القاضي خلال اللقاءات، متانة العلاقات بين الأردن والمغرب بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون البرلماني المشترك خدمة لمصالح وقضايا الشعبين الشقيقين.
وقدم القاضي الشكر للوزير السكوري على إقامة مركز للتدريب المهني في الأردن، مؤكدا أهمية نقل التجربة المغربية في التكوين المهني لتطوير المهارات العملية للأردنيين، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل ويتيح برامج تدريب منتهية بالتشغيل، ويكرس نموذج التعاون الأردني المغربي في التعليم المهني.
