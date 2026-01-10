السبت 2026-01-10 07:43 م

رئيس "النواب" يختتم زيارته للمغرب

النائب مازن القاضي
مازن القاضي
 
السبت، 10-01-2026 05:43 م

الوكيل الإخباري-    اختتم رئيس مجلس النواب مازن القاضي، زيارته الرسمية إلى البرلمان المغربي، بلقاءات مع وزيري الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربي يونس السكوري، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المغربي عز الدين المداوي.

وأكد القاضي خلال اللقاءات، متانة العلاقات بين الأردن والمغرب بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون البرلماني المشترك خدمة لمصالح وقضايا الشعبين الشقيقين.


وقدم القاضي الشكر للوزير السكوري على إقامة مركز للتدريب المهني في الأردن، مؤكدا أهمية نقل التجربة المغربية في التكوين المهني لتطوير المهارات العملية للأردنيين، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل ويتيح برامج تدريب منتهية بالتشغيل، ويكرس نموذج التعاون الأردني المغربي في التعليم المهني.

 
 


