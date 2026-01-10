رئيس "النواب" يختتم زيارته للمغرب

الوكيل الإخباري- اختتم رئيس مجلس النواب مازن القاضي، زيارته الرسمية إلى البرلمان المغربي، بلقاءات مع وزيري الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربي يونس السكوري، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المغربي عز الدين المداوي.

وأكد القاضي خلال اللقاءات، متانة العلاقات بين الأردن والمغرب بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون البرلماني المشترك خدمة لمصالح وقضايا الشعبين الشقيقين.