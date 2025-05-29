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رئيس النواب يفتتح ورشة ضمن مشروع "شباب أردني فاعل"

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي
أحمد الصفدي
 
الخميس، 29-05-2025 06:06 م

الوكيل الإخباري-   افتتح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ورشة تدريبية بعنوان "أدوار تشريعية ورقابية فاعلة: مسارات تطوير السياسات الوطنية"، اليوم الخميس، شارك بها عدد من أعضاء مجلس النواب، وذلك ضمن مشروع "شباب أردني فاعل تحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن".

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وأكد الصفدي في حفل الافتتاح أهمية المشاركة التي تعكس الجهد الجماعي لمواصلة مسيرة التحديث الشامل كما أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني، وأن نبدأ بها المئوية الثانية للدولة، ترسيخا لمسيرتنا الديمقراطية، وتدعيما لمفاهيم وغايات دولة المؤسسات والقانون، وتعزيز دور المرأة والشباب في صناعة القرار.


وشدّد الصفدي على أهمية مواصلة التقييم الذاتي للأداء، عبر مراجعة داخلية وبإرادة حرة يعبر عنها البرلمان عبر مكتبه الدائم، والمكتب التنفيذي، وبالتعاون مع الكتل الحزبية، لتعزيز المنجز، مشيرا إلى أن واجب البرلمانات خدمة تطلعات الناس، وهذا يكون بالحصول على تغذية راجعة، عبر أدوات حيوية، ليكون جوهر العمل النيابي تصميم السياسات الوطنية استنادًا للمكانة الدستورية لمجلس النواب.

 
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