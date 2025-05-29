رئيس النواب يفتتح ورشة ضمن مشروع "شباب أردني فاعل"

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ورشة تدريبية بعنوان "أدوار تشريعية ورقابية فاعلة: مسارات تطوير السياسات الوطنية"، اليوم الخميس، شارك بها عدد من أعضاء مجلس النواب، وذلك ضمن مشروع "شباب أردني فاعل تحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن".

اضافة اعلان



وأكد الصفدي في حفل الافتتاح أهمية المشاركة التي تعكس الجهد الجماعي لمواصلة مسيرة التحديث الشامل كما أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني، وأن نبدأ بها المئوية الثانية للدولة، ترسيخا لمسيرتنا الديمقراطية، وتدعيما لمفاهيم وغايات دولة المؤسسات والقانون، وتعزيز دور المرأة والشباب في صناعة القرار.