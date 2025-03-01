"رئيس النواب" يهنئ بذكرى تعريب قيادة الجيش

وقال "رئيس النواب"، إن ذكرى قرار تعريب قيادة الجيش، تحمل النفوس على الفخر والاعتزاز والمجد، فكان القرار التاريخي والشجاع الذي اتخذه المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، يؤكد سيادتنا على أرضنا ويمضي بمسيرة الوطن أكثر عزماً وصلابة.
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