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"رئيس النواب" يهنئ بذكرى تعريب قيادة الجيش

مجلس النواب
مجلس النواب
السبت، 01-03-2025 03:17 م

الوكيل الإخباري-   هنأ رئيس وأعضاء مجلس النواب، نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين، بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي.

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وقال "رئيس النواب"، إن ذكرى قرار تعريب قيادة الجيش، تحمل النفوس على الفخر والاعتزاز والمجد، فكان القرار التاريخي والشجاع الذي اتخذه المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، يؤكد سيادتنا على أرضنا ويمضي بمسيرة الوطن أكثر عزماً وصلابة.

 
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