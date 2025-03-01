"رئيس النواب" يهنئ بذكرى تعريب قيادة الجيش

الوكيل الإخباري- هنأ رئيس وأعضاء مجلس النواب، نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين، بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي.

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