رئيس حكومة كردستان العراق يستقبل رئيس مجلس النواب

واكد بارزاني أهمية دور الأردن في تعزيز أمن واستقرار المنطقة وعمل المملكة المتواصل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وأهمية تعزيز العلاقات بين الأردن والإقليم في مختلف المجالات.
من جهته اكد رئيس مجلس النواب ان الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يبذل جهوداً متواصلة لأمن واستقرار المنطقة وانهاء الحروب والنزاعات و تعزيز التعاون الإقليمي، مؤكد اهمية تعزيز العلاقات بين الأردن وجمهورية العراق وإقليم كردستان العراق.
وحضر اللقاء القنصل العام الأردني في اقليم كردستان العراق فؤاد المجالي ومدير عام مكتب رئيس مجلس النواب محمود الخلايلة .
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