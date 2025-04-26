السبت 2025-04-26 05:55 م
 

رئيس حكومة كردستان العراق يستقبل رئيس مجلس النواب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
 
السبت، 26-04-2025 04:21 م
الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني ،اليوم السبت، في مكتبه في أربيل، رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي.اضافة اعلان


واكد بارزاني أهمية دور الأردن في تعزيز أمن واستقرار المنطقة وعمل المملكة المتواصل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وأهمية تعزيز العلاقات بين الأردن والإقليم في مختلف المجالات.

من جهته اكد رئيس مجلس النواب ان الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يبذل جهوداً متواصلة لأمن واستقرار المنطقة وانهاء الحروب والنزاعات و تعزيز التعاون الإقليمي، مؤكد اهمية تعزيز العلاقات بين الأردن وجمهورية العراق وإقليم كردستان العراق.

وحضر اللقاء القنصل العام الأردني في اقليم كردستان العراق فؤاد المجالي ومدير عام مكتب رئيس مجلس النواب محمود الخلايلة .
 
gnews

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جانب من اللقاء

شؤون برلمانية رئيس حكومة كردستان العراق يستقبل رئيس مجلس النواب



 
 





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