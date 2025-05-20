رئيس "لجنة الاقتصاد" يلتقي وفدًا اقتصاديًا صينيًا

وأكد أبو حسان أن رؤية تحديث المنظومة الاقتصادية الأردنية تهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية، مشيرًا إلى أن الأردن يسعى إلى لعب دور محوري في استقرار المنطقة، في ظل الجهود المتواصلة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، لا سيما فيما يتعلق بوقف العدوان على غزة.
وأشار إلى تطلع الأردن للمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا، مستندًا إلى الخبرات الواسعة التي يتمتع بها قطاع المقاولات الأردني.
وأوضح أبو حسان أن المملكة تمتلك بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، فضلًا عمّا تتمتع به من مقومات سياحية فريدة، داعيًا إلى تفعيل المشاريع الاقتصادية المشتركة مع الصين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب أهمية تنشيط الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين.
من جهته، أكد الوفد الصيني عمق العلاقات الأردنية الصينية التي تمتد لأكثر من أربعة عقود، واصفًا إياها بالعلاقات المتينة والراسخة.
كما أشاد بالموقع الجغرافي والسياحي المتميز للأردن، وأعرب عن اهتمام بلاده بتنفيذ مشاريع تنموية في المملكة تُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
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