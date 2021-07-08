رئيس لجنة التعليم النيابية : هذه الضربة الثانية لطلبة التوجيهي

الوكيل الاخباري -

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طالب رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، الدكتور بلال المومني، وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ابو قديس بتحديد مكامن الخلل وعدم اللعب على عامل الوقت في قضية امتحان الفيزياء، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت مئات الشكاوى من كافة أنحاء المملكة حول صعوبة امتحان الفيزياء وعدم مراعاة ظروف الطلبة.وأضاف المومني في تصريحات صحفية إن اللجنة غير راضية عن الامتحان، حيث أن هناك صعوبة بالأسئلة لكافة المستويات، ولا يوجد وقت كاف للطلبة، وهذه الضربة الثانية للطلبة بعد امتحان الكيمياء، كما لم تراعِ الوزارة أثناء وضع الأسئلة ان هؤلاء الطلبة لم يتلقوا التعليم الوجاهي منذ عامين، سيما وأن المواد العلمية تحتاج إلى ذلك وهي تراكمية.وقال إن الطلبة المتميزين شكوا أيضا من الامتحان ومن صعوبة الأسئلة، وهذا ما كنا نحذر منه.وطالب المومني الوزارة بتدارك الأمور قبل امتحان الرياضيات، لافتا إلى أن اللجنة عندما طلبت حذف بعض الوحدات كانت على حق.