الخميس 2026-01-08 06:51 م

رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية يلتقي وفدًا من طلبة جامعة فرجينيا

رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية يلتقي وفدًا من طلبة جامعة فرجينيا
رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية يلتقي وفدًا من طلبة جامعة فرجينيا
 
الخميس، 08-01-2026 06:13 م
الوكيل الإخباري-  التقى رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، النائب حسين العموش، اليوم الخميس، عددًا من طلاب جامعة فرجينيا الأميركية لبحث واقع الديمقراطية في الأردن، والأصالة الثقافية، ودور الأحزاب السياسية في ترسيخ القيم الديمقراطية في الأردن.اضافة اعلان


وأكد العموش أن الديمقراطية في الأردن تنطلق من إيمان المواطن بأهمية المشاركة السياسية، مشيرًا إلى أن الأحزاب السياسية تشكل ركيزة أساسية في تعزيز مفهوم الوطنية وصناعة القرار العام، إذ تختلف توجهاتها وبرامجها بما يخدم المصلحة العامة.

وأوضح أن مسار الحياة السياسية في الأردن يسير وفق توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وبمتابعة مباشرة من سمو الأمير الحسين ولي العهد، الأمر الذي أسهم في تعزيز المسار الديمقراطي وتطوير التشريعات الناظمة للعمل السياسي.

وبيّن العموش أن الحكومة تحيل مشروعات القوانين إلى مجلس النواب لدراستها ومناقشتها والتصويت عليها، مؤكدًا أن الدورين الرقابي والتشريعي لمجلس النواب يعدان من أهم ركائز النظام الديمقراطي في الأردن.

من جهتهم، ناقش طلاب جامعة فرجينيا تجربة الديمقراطية في الأردن، طارحين جملة من الملاحظات حول دور الأحزاب، وآليات العمل البرلماني.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي وزير الطاقة الأمريكي: جميع دول العالم ترغب في كسب ود وصداقة واشنطن

إيران .. المظاهرات تتصاعد والانتقادات تطال المرشد

عربي ودولي إيران .. المظاهرات تتصاعد والانتقادات تطال المرشد

وزير أمريكي: الولايات المتحدة تريد زيادة إنتاج النفط في فنزويلا بسرعة

عربي ودولي وزير أمريكي: الولايات المتحدة تريد زيادة إنتاج النفط في فنزويلا بسرعة

الموت يفجع أيقونة الفن اللبنانية فيروز

فن ومشاهير الموت يفجع أيقونة الفن اللبنانية فيروز

المستشفيات الخاصة تثمّن إجراءات وزارة الداخلية لتسهيل إقامة الأجانب

أخبار محلية المستشفيات الخاصة تثمّن إجراءات وزارة الداخلية لتسهيل إقامة الأجانب

ترامب يتحدث عن "فترة إدارة واشنطن لفنزويلا".. ومصير النفط

عربي ودولي ترامب يتحدث عن "فترة إدارة واشنطن لفنزويلا".. ومصير النفط

ل

فلسطين استشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي خيمة نازحين في مواصي خان يونس

رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية يلتقي وفدًا من طلبة جامعة فرجينيا

شؤون برلمانية رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية يلتقي وفدًا من طلبة جامعة فرجينيا



 






الأكثر مشاهدة