رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية يلتقي وفدًا من طلبة جامعة فرجينيا

وأكد العموش أن الديمقراطية في الأردن تنطلق من إيمان المواطن بأهمية المشاركة السياسية، مشيرًا إلى أن الأحزاب السياسية تشكل ركيزة أساسية في تعزيز مفهوم الوطنية وصناعة القرار العام، إذ تختلف توجهاتها وبرامجها بما يخدم المصلحة العامة.
وأوضح أن مسار الحياة السياسية في الأردن يسير وفق توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وبمتابعة مباشرة من سمو الأمير الحسين ولي العهد، الأمر الذي أسهم في تعزيز المسار الديمقراطي وتطوير التشريعات الناظمة للعمل السياسي.
وبيّن العموش أن الحكومة تحيل مشروعات القوانين إلى مجلس النواب لدراستها ومناقشتها والتصويت عليها، مؤكدًا أن الدورين الرقابي والتشريعي لمجلس النواب يعدان من أهم ركائز النظام الديمقراطي في الأردن.
من جهتهم، ناقش طلاب جامعة فرجينيا تجربة الديمقراطية في الأردن، طارحين جملة من الملاحظات حول دور الأحزاب، وآليات العمل البرلماني.
