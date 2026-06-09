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رئيس لجنة الحريات النيابية: ملف العفو العام على طاولة الرئيس قريبًا

قانون العفو العام
العفو العام
 
الثلاثاء، 09-06-2026 12:52 م
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، النائب رائد رباع الظهراوي، أن الاجتماع الذي عقدته كتلة الأحزاب الوسطية مع رئيس الوزراء لم يتطرق إلى ملف العفو العام، إلا أن اللجنة تنتظر تحديد موعد إجتماع يجمع لجنة الحريات بالرئيس .اضافة اعلان


وقال الظهراوي، عبر منشور على حسابه في "فيسبوك"، إن الاجتماع الذي عقد بالأمس كان خاصاً بكتلة الأحزاب الوسطية ولم يناقش ملف العفو العام، مشيراً إلى أنه سيتم إبلاغ لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية رسمياً بموعد اجتماعها المرتقب مع رئيس الوزراء لبحث عدد من الملفات، من بينها مطالب التوسع في العفو العام.
 
 


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