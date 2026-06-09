رئيس لجنة الحريات النيابية: ملف العفو العام على طاولة الرئيس قريبًا

وقال الظهراوي، عبر منشور على حسابه في "فيسبوك"، إن الاجتماع الذي عقد بالأمس كان خاصاً بكتلة الأحزاب الوسطية ولم يناقش ملف العفو العام، مشيراً إلى أنه سيتم إبلاغ لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية رسمياً بموعد اجتماعها المرتقب مع رئيس الوزراء لبحث عدد من الملفات، من بينها مطالب التوسع في العفو العام.
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