رئيس لجنة الصحة النيابية يستبعد اي اغلاق جديد في الاردن

الوكيل الاخباري - طالب رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور فريد حداد الحكومة والجهات الصحية بوقف كافة التجمعات والحفلات وكل ما يؤدي الى التجمهر في ظل تطورات الوضع الوبائي الحالي، قائلا إن الاردن في غنى عن أي تجمعات.



وأضاف حداد في تصريحات صحفية إن الأردن دخل في ذروة الموجة الجديدة نظرا لارتفاع المؤشرات وأرقام الاصابات ونسبة الفحوصات الايجابية والاشغالات، ولم يكن فيها تراجع يذكر خلال الأسبوعين الأخيرين.



وقال حداد إن اللجنة مع أي قرار يؤدي إلى وقف التجمعات لتخفيض أرقام الاصابات ونسب الاشغال، حتى لا يكون هناك ضغط على المنظومة الصحية، مشيرا إلى أن الاغلاق مستبعد بسبب الاوضاع الاقتصادية وعدم قدرة الحكومة على تعويض المواطنين.

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