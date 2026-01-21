الأربعاء 2026-01-21 04:12 م

رئيس لجنة الطاقة النيابية: نظام شرائح الكهرباء غير عادل

الأربعاء، 21-01-2026 02:21 م

الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة الطاقة النيابية أيمن أبو هنية أن أزمة الكهرباء الأخيرة التي أثارت جدلا واسعا في الشارع الأردني تعود بالأساس إلى نظام التسعير التدريجي للشرائح.

ووصف أبو هنية خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، نظام الشرائح بغير العادل، لا سيما في ظل القفزات الكبيرة في قيمة الفواتير خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني من كل عام، ما يشكّل عبئا ماليا إضافيا على المواطنين.


ودعا رئيس الوزراء جعفر حسان إلى توجيه الجهات المختصة لإعادة النظر في هذا النظام، مؤكدا أن آلية الشرائح بصيغتها الحالية لا تراعي العدالة ولا الظروف المعيشية للمواطنين.


وأشار أبو هنية إلى أن لجنة الطاقة النيابية تعمل ضمن صلاحياتها على تشخيص المشاكل ومناقشتها مع الجهات المعنية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الأزمات التي تمس حياة الأردنيين.

 
 


