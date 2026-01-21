رئيس لجنة الطاقة النيابية: نظام شرائح الكهرباء غير عادل

ودعا رئيس الوزراء جعفر حسان إلى توجيه الجهات المختصة لإعادة النظر في هذا النظام، مؤكدا أن آلية الشرائح بصيغتها الحالية لا تراعي العدالة ولا الظروف المعيشية للمواطنين.
وأشار أبو هنية إلى أن لجنة الطاقة النيابية تعمل ضمن صلاحياتها على تشخيص المشاكل ومناقشتها مع الجهات المعنية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الأزمات التي تمس حياة الأردنيين.
