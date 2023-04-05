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الأربعاء، 05-04-2023 06:54 م

رئيس لجنة الطاقة النيابية يلتقي مشاركين ببرنامج الزمالة البرلمانية

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الوكيل الإخباري - التقى رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المهندس طلال النسور، اليوم الأربعاء، مجموعة من الشباب المشاركين ضمن برنامج "الزمالة البرلمانية"، الذي يُنفذه صندوق الملك عبدالله للتنمية بالشراكة مع مجلس النواب.

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واستعرض النسور في مستهل اللقاء، المهام والواجبات المناطة بلجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، مؤكداً حرص اللجنة على ترجمة الرؤى والتوجيهات الملكية المتعلقة باستراتيجية قطاع الطاقة.


وأشار إلى أن الأردن يعتبر من الدول النامية التي تعاني من نقص في الموارد الطبيعية، وتعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، الأمر الذي يجعل البحث عن مصادر طاقة بديلة ونظيفة حاجة ملحة وضرورية.


وتحدث النسور عن الهيدروجين الأخضر وطرق استخراجه وطرق استخدامه كبديل عن الوقود الأحفوري، وكذلك عن الصعوبات التي تواجه استخدامه في الأردن.


وأشار إلى تزايد الاهتمام العالمي بالهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة والمستدامة، لأنه ينتج من مصادر متجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والماء، ويعتبر بديلاً واعدًا للوقود الأحفوري التقليدي.


وأكد النسور أن برنامج "الزمالة البرلمانية" يعتبر نوعيا، ويهدف إلى رفع مُستوى الوعي لدى الشباب، بدور العمل البرلماني والسياسي بشكل عام، فضلًا عن كونه يوضح للشباب المُشاركين طبيعة عمل النائب.

 




 

 


 

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