رئيس لجنة العمل النيابية: الحكومة ستشدد العقوبات بحق المتهربين من الضمان

02:05 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة العمل النيابية اندريه حواري أن الحكومة التزمت بحماية حقوق المشتركين بالضمان الاجتماعي ومنع التهرب التأميني في المشروع المعدل.





وقال حواري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن الحكومة فتحت باب تصويب الأوضاع للمشتركين والمنشآت المتهربة من الشمول أو الشمول بالراتب الحقيقي للعامل قبل البدء بتطبيق العقوبات المشددة بحق المتهربين.



وأضاف أن أي مشترك أو منشأة متهربة من الضمان بعد انتهاء فترة التصويب ستواجه عقوبات مشددة.



وأشار حواري إلى أن اللجنة ستحاول التدرج بتطبيق اشتراكات الضمان الاجتماعي وكذلك توسيع الحوار مع الجهات ذات العلاقة من اتحادات عمال ونقابات ومؤسسات ومراكز دراسات حول المشروع.





