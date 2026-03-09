رئيس لجنة العمل النيابية: الحكومة ستشدد العقوبات بحق المتهربين من الضمان

وقال حواري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن الحكومة فتحت باب تصويب الأوضاع للمشتركين والمنشآت المتهربة من الشمول أو الشمول بالراتب الحقيقي للعامل قبل البدء بتطبيق العقوبات المشددة بحق المتهربين.
وأضاف أن أي مشترك أو منشأة متهربة من الضمان بعد انتهاء فترة التصويب ستواجه عقوبات مشددة.
وأشار حواري إلى أن اللجنة ستحاول التدرج بتطبيق اشتراكات الضمان الاجتماعي وكذلك توسيع الحوار مع الجهات ذات العلاقة من اتحادات عمال ونقابات ومؤسسات ومراكز دراسات حول المشروع.
-
أخبار متعلقة
-
القاضي: مصلحة المواطن أولاً في مناقشة تعديلات قانون الضمان
-
رئيس لجنة العمل النيابية: اللجنة قد ترسل معدل الضمان إلى النواب في الدورة المقبلة وليس الحالية
-
رئيس لجنة العمل النيابية: ندرس خيارات اقتطاع الرواتب التقاعدية العالية في الضمان الاجتماعي
-
منصة إلكترونية لاستقبال الملاحظات والاقتراحات حول مشروع قانون معدل الضمان
-
الحكومة تستجيب لمذكرة النواب حول حماية الأطفال من مخاطر التواصل الاجتماعي
-
العمل النيابية تعقد مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم لإعلان خطتها ومسار عملها في نقاش معدل الضمان الاجتماعي
-
"راصد" يكرّم برلمانيات بمناسبة يوم المرأة العالمي
-
الخشمان: إغلاق الأقصى لليوم الثامن عدوانٌ سياسي وديني منظم.. والاحتلال يختبر صمت العالم على حساب مقدسات الأمة