الأحد 2026-04-12 07:14 م

رئيس لجنة العمل النيابية: الحكومة لم تمارس الضغط بشأن قانون الضمان

ز
جانب من المؤتمر
 
الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة العمل النيابية اندريه حواري أن الحكومة لم تمارس أي ضغوط على اللجنة بشأن قانون معدل الضمان الاجتماعي.اضافة اعلان


وقال حواري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن اللجنة قامت بعمل حوار وطني حول القانون وأجرت تعديلات على غالبية مواده ولكن الحكومة طلبت تأجيل مناقشته للاستعانة بخبراء اكتواريين محايدين لدراسة أثر المقترحات والتعديلات على مؤسسة الضمان الاجتماعي. 

وأضاف أن ما جرى ليس سحب للقانون ولكن تأجيل مناقشته فقط، مؤكدا استعداد اللجنة ومجلس النواب بمناقشة القانون فور الاطلاع على نتائج الدراسة الاكتوارية. 

وكانت طلبت الحكومة اليوم الأحد، من لجنة العمل النيابية تأجيل مناقشة القانون.
 
 


