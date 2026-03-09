رئيس لجنة العمل النيابية: اللجنة قد ترسل معدل الضمان إلى النواب في الدورة المقبلة وليس الحالية

وقال حواري اليوم الاثنين، إن الدورة العادية الثانية الحالية تنتهي في 2026/4/26 وهو ما يعني أن المجلس لن يستطيع مناقشة المشروع تحت القبة إلا في الدورة المقبلة وليس بالدورة الحالية.
وأضاف أن اللجنة ستشرع خلال الأيام المقبلة بمناقشة القانون مع كافة الجهات من مؤسسات واتحادات عمالية ونقابات ومراكز دراسات للخروج بأفضل صيغة.
