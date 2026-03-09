الإثنين 2026-03-09 03:16 م

رئيس لجنة العمل النيابية: اللجنة قد ترسل معدل الضمان إلى النواب في الدورة المقبلة وليس الحالية

الإثنين، 09-03-2026 02:18 م

الوكيل الإخباري-  كشف رئيس لجنة العمل النيابية اندريه حواري أن اللجنة قد ترسل مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي إلى مجلس النواب خلال الدورة المقبلة وليس الدورة العادية الثانية الحالية 

وقال حواري اليوم الاثنين، إن الدورة العادية الثانية الحالية تنتهي في 2026/4/26 وهو ما يعني أن المجلس لن يستطيع مناقشة المشروع تحت القبة إلا في الدورة المقبلة وليس بالدورة الحالية.

وأضاف أن اللجنة ستشرع خلال الأيام المقبلة بمناقشة القانون مع كافة الجهات من مؤسسات واتحادات عمالية ونقابات ومراكز دراسات للخروج بأفضل صيغة.

وأشار حواري إلى أن اللجنة ستعقد 55 اجتماعا حول مشروع القانون.

 
 


