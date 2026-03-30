رئيس لجنة العمل النيابية: قانون الضمان بشكله الحالي لن يمر

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة العمل النيابية اندريه حواري أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي بشكله الحالي لن يمر.





وقال حواري خلال اجتماع للجنة، اليوم الاثنين، إن اللجنة مستمرة بحوارها الوطني مع مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة للوصول إلى صيغة أفضل للقانون تخدم المشتركين والمؤمن عليهم بالضمان.



وأضاف أنه لا يدعم سحب مشروع القانون من قبل الحكومة لأنه سيعود مرة أخرى للجنة وسيجري عليه حوار وطني ومناقشة التعديلات.



وأشار حواري إلى أن اللجنة بصدد تشكيل تصور كامل عن أبرز الملاحظات والتعديلات المتعلقة بالقانون قبل الشروع بمناقشة التعديلات على مشروع القانون.





