الإثنين 2026-03-09 03:16 م

رئيس لجنة العمل النيابية: ندرس خيارات اقتطاع الرواتب التقاعدية العالية في الضمان الاجتماعي

و
جانب من المؤتمر
 
الإثنين، 09-03-2026 01:31 م
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس لجنة العمل النيابية اندريه حواري أن اللجنة ستبحث عن خيارات اقتطاع الرواتب التقاعدية العالية في الضمان الاجتماعي.اضافة اعلان


وقال حواري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن اللجنة ستبحث عن سبب دستوري لحل مشكلة الرواتب العالية.

وأضاف أن اللجنة ستستقبل ملاحظات واقتراحات المشتركين حول مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي.

وأشار حواري إلى أن اللجنة ستعقد نحو 55 اجتماعا لمناقشة مشروع قانون الضمان مع الجهات ذات العلاقة.

وبيّن أن اللجنة ستبحث استقلالية مؤسسة الضمان الاجتماعي على نظام استقلال البنك المركزي الأردني.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الملك يشارك في اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي مع قادة من الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة

أخبار محلية الملك يشارك في اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي مع قادة من الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة

غارات إسرائيلية تستهدف مناطق عدة في لبنان

عربي ودولي غارات إسرائيلية تستهدف مناطق عدة في لبنان

المياه تكرّم رياديات المياه للدورة الثانية

أخبار محلية المياه تكرّم رياديات المياه للدورة الثانية

القاضي: مصلحة المواطن أولاً في مناقشة تعديلات قانون الضمان

شؤون برلمانية القاضي: مصلحة المواطن أولاً في مناقشة تعديلات قانون الضمان

و

شؤون برلمانية رئيس لجنة العمل النيابية: اللجنة قد ترسل معدل الضمان إلى النواب في الدورة المقبلة وليس الحالية

إسرائيل تضرب "بنى تحتية تابعة للنظام" في وسط إيران

عربي ودولي إسرائيل تضرب "بنى تحتية تابعة للنظام" في وسط إيران

ت

شؤون برلمانية رئيس لجنة العمل النيابية: الحكومة ستشدد العقوبات بحق المتهربين من الضمان

هاني شاكر

فن ومشاهير هذه آخر تطورات حالة هاني شاكر الصحية



 






الأكثر مشاهدة