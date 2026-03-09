رئيس لجنة العمل النيابية: ندرس خيارات اقتطاع الرواتب التقاعدية العالية في الضمان الاجتماعي

01:31 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة العمل النيابية اندريه حواري أن اللجنة ستبحث عن خيارات اقتطاع الرواتب التقاعدية العالية في الضمان الاجتماعي. اضافة اعلان





وقال حواري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن اللجنة ستبحث عن سبب دستوري لحل مشكلة الرواتب العالية.



وأضاف أن اللجنة ستستقبل ملاحظات واقتراحات المشتركين حول مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي.



وأشار حواري إلى أن اللجنة ستعقد نحو 55 اجتماعا لمناقشة مشروع قانون الضمان مع الجهات ذات العلاقة.



وبيّن أن اللجنة ستبحث استقلالية مؤسسة الضمان الاجتماعي على نظام استقلال البنك المركزي الأردني.





