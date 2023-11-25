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السبت، 25-11-2023 01:19 م

رئيس لجنة فلسطين النيابية: الأردن داعم ومساند لفلسطين

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الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة فلسطين النيابية المهندس فراس العجارمة ان القضية الفلسطينية هي أولوية بالنسبة للأردن، مشيرا إلى موقف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعم والمساند لعدالة القضية الفلسطينية، والموقف الرسمي والشعبي المتناغم الرافض للعدوان على قطاع غزة.

وقال العجارمة، خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الرابع للمنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين، المنعقد حاليا في تركيا، ان الاحتلال الإسرائيلي لا يحترم المواثيق والمعاهدات الدولية.

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