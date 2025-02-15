رئيس لجنة فلسطين النيابية وعضو المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني النائب سليمان السعود يسير قافلة مساعدات بقيمة مليوني دينار لدعم أهالي غزة

وتأتي هذه المبادرة في سياق التزام المملكة الأردنية الهاشمية بدعم صمود الأشقاء في غزة، تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، الرامية إلى توفير كافة المتطلبات اللازمة لهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.
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