رئيس لجنة فلسطين النيابية وعضو المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني النائب سليمان السعود يسير قافلة مساعدات بقيمة مليوني دينار لدعم أهالي غزة

10:10 م

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الوكيل الإخباري- في إطار الجهود المستمرة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، قام النائب المهندس سليمان عبدالعزيز السعود، عضو المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني الأردني وعضو كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية ورئيس لجنة فلسطين النيابية، بتسيير قافلة مساعدات إنسانية بقيمة مليوني دينار أردني، مكونة من إحدى عشرة شاحنة محملة بالمواد الغذائية، بالتعاون مع المجتمع المحلي والقطاع الخاص. اضافة اعلان





وتأتي هذه المبادرة في سياق التزام المملكة الأردنية الهاشمية بدعم صمود الأشقاء في غزة، تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، الرامية إلى توفير كافة المتطلبات اللازمة لهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.