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الإثنين، 18-07-2022 01:19 م

رئيس لجنة فلسطين بالأعيان يثمن خطاب الملك بمؤتمر جدة

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الوكيل الإخباري - أشاد رئيس لجنة فلسطين في مجلس الأعيان، العين نايف القاضي، بمضمون الخطاب التاريخي المهم الذي ألقاه جلالة الملك عبد الله الثاني أثناء انعقاد مؤتمر جدة قبل يومين.

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وأشار إلى تأكيد جلالته للموقف الثابت للأردن تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأساسية، والأولى للأردن والأمة العربية، وضرورة حلها حلا عادلا وشاملا على أساس حل الدولتين، وإعلان جلالة الملك أن لا أمن ولا استقرار ولا ازدهار في المنطقة دون حل القضية الفلسطينية، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني.


وأضاف، أن خطاب جلالة الملك أكد بشجاعة معروفة وبصلابة لا تلين ثبات ورسوخ الموقف الأردني، والدور التاريخي الذي يقوم به تجاه فلسطين وشعبها منذ نشأة الدولة الأردنية على مدى أكثر من مئة عام.


وتابع، ركز جلالته على أن تمثيل السلطة الفلسطينية لا يكون بتحويل مطالبها إلى مجاملات سياسية أو اقتصادية، بل يجب أن تكون فاعلة، وتلبي مطالبها السياسية التي مضى عليها عقود، كما بين جلالته أمام المؤتمر وأمام العالم أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وصونها وحمايتها وعدم القبول بأي تغيير على واقعها التاريخي والقانوني، هو معادلة تقوم على إحقاق الحق وقوة الحق والعدالة.


وقال، لقد ثبت للداخل والخارج بأن الأولوية في نظر الأردن، هو حل القضية الفلسطينية، وزوال الاحتلال، وقيام دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

 




 

 


 

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