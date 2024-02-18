رئيس مجلس الأعيان بالإنابة يلتقي وفدا اماراتيا

الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس الأعيان بالإنابة الدكتور عبد الله النسور مع وفد برلماني إماراتي برئاسة رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، أوجه التعاون الثنائي، وسبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات لا سيما البرلمانية.

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جاء ذلك خلال استقبال النسور اليوم الأحد، غباش والوفد المرافق الذي يزور المملكة حاليًا، بحضور رئيس وأعضاء لجنة الأخوة الأردنية الإماراتية في مجلس الأعيان.



وأكد النسور عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والمبنية على الثقة والاحترام، والفرص الواعدة بما يحقق المصالح المشتركة وتطلعات الشعبين الشقيقين في مستقبل أكثر تقدما ونماء وازدهارا برعاية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



وعبّر رئيس مجلس الأعيان بالإنابة عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها المتواصل للأردن، مشيراً إلى مسيرة الأرْدُنّ الديموقراطية والتحديث الشامل، وتركيبة ومهام مجلس الأعيان الذي تأسس عام 1947.



من جانبه، أكد غباش حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المميزة التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.



وقال، إن ما تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الأردن "رد جميل" لمواقف المملكة السياسية ومساهمتها، وأبنائها في بناء نهضة الإمارات وخصوصا في المجالات التعليمية والعسكرية والطبية منذ تأسيس دولة الإمارات.



وأشاد رئيس لجنة الأخوة الأردنية الإماراتية في مجلس الأعيان الدكتور يوسف القسوس بمتانة العلاقات بين البلدين التي لها امتداد تاريخي على مستوى القيادتين والشعبين، ويشكلان عمقًا استراتيجيًا لبعضهما البعض.