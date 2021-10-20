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الأربعاء، 20-10-2021 01:44 م

رئيس مجلس الأعيان: دعم الأردن اقتصاديا هو دعم لاستقرار المنطقة

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الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار مجلس الاعيان اليوم الاربعاء، سفيرة الاتحاد الاوروبي لدى المملكة ماريا هادجيثيو دوسيو وبحث معها اوجه العلاقات الاردنية مع دول الاتحاد اضافة الى الاوضاع الراهنة في المنطقة.

واشار الى متانة العلاقات الاردنية مع الاتحاد الاوروبي والعلاقات الاستراتيجية القائمة بين الطرفين، مبينا ضرورة تعزيز العلاقات البينية في مختلف المجالات وزيادة الدعم الاقتصادي الذي يقدمه الاتحاد للأردن لتمكينه من مواجهة جائحة كورونا والاستمرار في دوره المحوري في المنطقة بإحلال الامن والاستقرار فيها.

واضاف ان دعم الأردن وتمكينه اقتصاديا، هو دعم لاستقرار المنطقة، باعتباره يشكل حجر الزاوية فيها، وهذا الامر فيه مصلحة للجميع.

وطالب الفايز، بأن يلعب الاتحاد الأوروبي دورا أكثر فاعلية تجاه أزمات المنطقة وصراعاتها، والعمل على إنهائها، لأن أمن واستقرار المنطقة يشكل مصلحة للجميع.

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من جانبها، اشادت السفيرة ماريا هادجيثيو دوسيو بجهود الأردن، التي يقودها جلالة الملك، لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على تقويه علاقاته مع الأردن، التي مضى على تأسيسها اكثر من اربعة عقود.

 

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