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الإثنين، 26-09-2022 02:29 م

رئيس مجلس الأعيان يؤكد ضرورة عودة الأمن والاستقرار لليمن

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ضرورة عودة الأمن والاستقرار لليمن والحفاظ على وحدة أراضيه وشعبه، وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق.

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جاء ذلك خلال لقائه بدار مجلس الأعيان اليوم الإثنين، رئيس مجلس الشورى اليمني الدكتور أحمد عبيد بن داغر، بحضور السفير اليمني لدى المملكة علي العمراني.


وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، وبحث آخر المستجدات في اليمن والأوضاع الراهنة في المنطقة.


وأكد الفايز وقوف الأردن إلى جانب الشرعية في اليمن بهدف الوصول إلى حلول سياسية تنهي الأزمة اليمنية، مشددًا على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية وانهاء النزاعات فيها.


ودعا إلى فتح الطرق الآمنة للمساعدات الإنسانية، ورفع الحصار عن المدن اليمنية، مؤكدًا أهمية الحوارات اليمنية اليمنية التي يستضيفها الأردن، والتي تعبر عن الموقف الأردني الواضح بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه اليمن.


بدوره ثمن بن داغر مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المساندة والداعمة لليمن، ووقوفه المستمر إلى جانب الشعب اليمني، مؤكدًا حرص بلاده على تطوير التعاون مع المملكة في شتى المجالات.

 




 

 


 

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