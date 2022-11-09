رئيس مجلس الأعيان يؤكد على أهمية حماية الشهود عند التبليغ عن أي شبهة فساد

الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أهمية التركيز على حماية الشهود لتشجيع المواطنين على القيام بدورهم في التبليغ عن أي شبهة فساد.

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ودعا، خلال تسلمه في مكتبه بدار مجلس الأعيان، التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2021، إلى ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لتطوير عمل الهيئة وتحسين أدواتها الرقابية، ومراجعة التقارير الدولية ومعالجة أي ملاحظات لتحسين تصنيف الأردن على المؤشرات الدولية المتعلقة بالنزاهة ومحاربة الفساد الاداري والمالي.



وعرض رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي أبرز إنجازات الهيئة الواردة في التقرير، والتي تضمنت المبالغ التي تم استردادها، من الأموال الناجمة عن أفعال الفساد بشكل مباشر أو غير مباشر.



وأشار إلى إطلاق الهيئة لمؤشر النزاهة الوطني، الذي يقيس مدى امتثال مختلف المؤسسات الوطنية ، لمعايير النزاهة ومكافحة الفساد، مشيران بذات الوقت إلى برنامجي الدبلوم العالي والماجستير في الحوكمة ومكافحة الفساد، اللذين أطلقتهما الهيئة بالتعاون مع الجامعة الأردنية.

