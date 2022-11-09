الأربعاء 09-11-2022
الوكيل الاخباري

اعتقال محتج قذف الملك تشارلز بالبيض- فيديو

الفاو تطلق مشروعا لتعزيز التكيف مع تغير المناخ في الأردن

الخصاونة: تجربة الأردن في توفير السلع الأساسية متميزة

مجلس هيئة الاعتماد يقر استمرارية الاعتماد لتخصصات جامعية

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الفاتيكان والمملكة المتحدة

نحو 400 منزل قديم ومهجور أيل للسقوط في الزرقاء

توجه لاستحداث مراكز لرصد الآثار الجانبية للأدوية في المملكة

الحموي: 30% ارتفاع الطلب على حلويات المخابز

هام من ديوان الخدمة المدنية حول طلبات التوظيف

83 ألف طلب للاستفادة من المنح والقروض الجامعية

الأربعاء، 09-11-2022 02:49 م

رئيس مجلس الأعيان يؤكد على أهمية حماية الشهود عند التبليغ عن أي شبهة فساد

636b7a112594e


الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أهمية التركيز على حماية الشهود لتشجيع المواطنين على القيام بدورهم في التبليغ عن أي شبهة فساد.

اضافة اعلان


ودعا، خلال تسلمه في مكتبه بدار مجلس الأعيان، التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2021، إلى ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لتطوير عمل الهيئة وتحسين أدواتها الرقابية، ومراجعة التقارير الدولية ومعالجة أي ملاحظات لتحسين تصنيف الأردن على المؤشرات الدولية المتعلقة بالنزاهة ومحاربة الفساد الاداري والمالي.


وعرض رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي أبرز إنجازات الهيئة الواردة في التقرير، والتي تضمنت المبالغ التي تم استردادها، من الأموال الناجمة عن أفعال الفساد بشكل مباشر أو غير مباشر.


وأشار إلى إطلاق الهيئة لمؤشر النزاهة الوطني، الذي يقيس مدى امتثال مختلف المؤسسات الوطنية ، لمعايير النزاهة ومكافحة الفساد، مشيران بذات الوقت إلى برنامجي الدبلوم العالي والماجستير في الحوكمة ومكافحة الفساد، اللذين أطلقتهما الهيئة بالتعاون مع الجامعة الأردنية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
bcd578a8-2ea1-42cb-9dbb-ce0e16af3079

كتل نيابية: مقترح يقضي بعدم ترشح الكتلة الفائزة برئاسة المجلس لأي موقع آخر

acaac936-ala3ean03352592020

رئيس وأعضاء مجلس الأعيان يؤدون اليمين الدستورية

d0cc255abc271012922d3b9eadf3b75d

أسبوع حاسم نحو الوصول لمقعد رئاسة النواب وأسماء بارزة تعلن ترشحها

251575536_438769587608756_6721848678904625376_n

نائب يسأل عن التحقيق بالتجاوزات في دارة وصفي

63638c518638c

مركز مكافحة الأوبئة: 75% من الأمراض المستجدة مصدرها حيواني

1667466611768

الحريات النيابية: نقابة المحامين بيت خبرة مهم

أخبار متعلقة
bcd578a8-2ea1-42cb-9dbb-ce0e16af3079

كتل نيابية: مقترح يقضي بعدم ترشح الكتلة الفائزة برئاسة المجلس لأي موقع آخر

acaac936-ala3ean03352592020

رئيس وأعضاء مجلس الأعيان يؤدون اليمين الدستورية

63638c518638c

مركز مكافحة الأوبئة: 75% من الأمراض المستجدة مصدرها حيواني

1667466611768

الحريات النيابية: نقابة المحامين بيت خبرة مهم

1667394637371

بعد الشجار والطرد .. الدغمي ينهي الإشكال مع شركة خاصة

1645375417433

كتلة التيار الديمقراطي تبحث تشكيل ائتلاف نيابي للانتخابات المقبلة