رئيس مجلس الأعيان يبحث مع السفيرة اليونانية العلاقات الثنائية

وعرض الفايز لدى استقباله ريغا اليوم الأحد، بحضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية اليونانية العين محمد داودية، الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني من اجل إحلال السلام في المنطقة ومساعي جلالته الرامية الى وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتمكين المساعدات الإنسانية والطبية من الدخول لقطاع غزة.
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