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رئيس مجلس الأعيان يبحث مع السفيرة اليونانية العلاقات الثنائية

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز
فيصل الفايز
 
الأحد، 06-07-2025 01:08 م

الوكيل الإخباري-   بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز مع السفيرة اليونانية لدى المملكة إيريني ريغا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأحداث في المنطقة.

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وعرض الفايز لدى استقباله ريغا اليوم الأحد، بحضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية اليونانية العين محمد داودية، الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني من اجل إحلال السلام في المنطقة ومساعي جلالته الرامية الى وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتمكين المساعدات الإنسانية والطبية من الدخول لقطاع غزة.

 
 
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