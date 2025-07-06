رئيس مجلس الأعيان يبحث مع السفيرة اليونانية العلاقات الثنائية

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز مع السفيرة اليونانية لدى المملكة إيريني ريغا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأحداث في المنطقة.

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