رئيس مجلس الأعيان يبحث مع السفير الروسي أوضاع المنطقة

الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، الأحد، مع سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة غليب ديسياتنيكوف، الأوضاع الراهنة في المنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

اضافة اعلان



وأشار الفايز خلال لقائه السفير في مكتبه بدار مجلس الأعيان، إلى أهمية التعاون الثنائي وتوحيد الجهود المشتركة لمواجهة جائحة كورونا، فضلا عن التنسيق من أجل عودة الأمن والاستقرار للمنطقة.



وأكد أهمية تفعيل العلاقات الاستثمارية وزيادة التبادلات التجارية بين البلدين والارتقاء بها انطلاقا من العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.



وطالب الفايز بفتح الأسواق الروسية أمام الصادرات والمنتجات الزراعية الأردنية، وتخفيض رسوم دخولها السوق الروسية، وإزالة أي معيقات تعترض تفعيل الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والسياحية والاستثمارية.



وتناول اللقاء آخر تطورات عملية السلام والأزمة السورية. ودعا الفايز الدول الكبرى الراعية لعملية السلام الدفع باتجاه حل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا، وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.



وأكد السفير الروسي، اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة مع الأردن، لافتا إلى السعي لتطويرها والبناء عليها في مختلف المجالات.



وأوضح الدبلوماسي الروسي أن العلاقات الأردنية الروسية قوية ومتينة، تستند إلى الاحترام المتبادل بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

