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الثلاثاء، 18-04-2023 02:03 م

رئيس مجلس الأعيان يبحث مع السفير الروماني العلاقات الثنائية

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الثلاثاء، مع سفير جمهورية رومانيا لدى المملكة جورج كريستيان، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأهمية تعزيزها والبناء عليها بمختلف المجالات.

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وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأردنية الرومانية وأهمية البناء عليها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وضرورة إزالة أية معيقات قد تعترضها.


كما تناول اللقاء، الذي جرى في مكتب الفايز بدار مجلس الأعيان، مجمل القضايا الراهنة.


وبين الفايز مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حيالها، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.


وأكد أن الحل العادل للقضية الفلسطينية هو مفتاح الحل لكافة الصراعات والنزاعات في المنطقة، وأن لا حل للقضية الفلسطينية إلا وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.


من جانبه، ثمن السفير الروماني دور الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل إحلال السلام وعودة الأمن والاستقرار للمنطقة، مشيرا إلى العديد من أوجه التعاون بين رومانيا والأردن.


وأكد سعي بلاده المستمر لتطوير علاقاتها الثنائية مع الأردن بمختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

 




 

 


 

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