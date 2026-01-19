الإثنين 2026-01-19 03:36 م

رئيس مجلس الأعيان يبحث مع السفير الكندي تعزيز العلاقات الثنائية

جانب من اللقاء
 
الإثنين، 19-01-2026 01:24 م

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار المجلس، اليوم الاثنين، مع السفير الكندي لدى المملكة لوي مارتن، أوجه العلاقات الأردنية الكندية وسبل تعزيزها والبناء على علاقات الصداقة والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأشاد الفايز بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية، لافتا الى أن البلدين يرتبطان بعلاقات تقوم على الاحترام وتعزيز المصالح المشتركة، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.


واكد حرص مجلس الأعيان على تعزيز العلاقات البرلمانية وكل ما من شأنه ان يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية.


وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة في المنطقة، حيث اكد الفايز أهمية قيام المجتمع الدولي بخطوات عملية ، تلزم دولة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة باعتباره يشكل خطوة نحو تحقيق السلام في المنطقة.


من جهته، أكد السفير الكندي تقدير بلاده للجهود الكبيرة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني التي تستهدف إحلال السلام في المنطقة وإنهاء صراعاتها وفق الأطر السياسية والحوار المسؤول وسعي جلالته المتواصل من اجل حماية السلام والاستقرار الإقليميين.

 
 


