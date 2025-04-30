الأربعاء 2025-04-30 05:58 م
 

رئيس مجلس الأعيان يبحث ومسؤولين مغاربة التعاون الثنائي

رئيس مجس الأعيان فيصل الفايز
فيصل الفايز
 
الأربعاء، 30-04-2025 04:03 م

الوكيل الإخباري-    بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الأربعاء مع مسؤولين مغاربة، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وبناء الشراكات الاستثمارية وتبادل الخبرات.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال لقائه كلا على حده، وزراء الفلاحة والصيد البحري المغربي احمد البواظي، والنقل عبد الصمد قيوح، والصناعة والتجارة رياض مزور، على هامش مشاركة رئيس مجلس الأعيان والوفد المرافق في المؤتمر البرلماني الثالث لدول جنوب-جنوب.


وأكد الفايز خلال اللقاءات بحضور مساعد رئيس المجلس سهير العلي والسفيرة الأردنية لدى المغرب جمانه غنيمات، عمق العلاقات الأردنية المغربية، والحرص على تعزيزها والبناء عليها في مختلف المجالات من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.


وأشار إلى الظروف الراهنة والتحديات الاقتصادية التي تواجه الأمة العربية، وحاجة البلدين الشقيقين لتعزيز التعاون المشتركة وتبادل الخبرات الفنية والتقنية والتكنولوجية لتمكينهما معا من مواجهة هذه التحديات.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي إعلام إسرائيلي: صواريخ سورية حاولت اعتراض طائرات إسرائيلية

الأردن يقدم مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي

أخبار محلية الأردن أمام محكمة العدل: الاحتلال ينتهك حق تقرير المصير في الأراضي الفلسطينية

ارشيفية

عربي ودولي إصابات بين المدنيين بقصف الاحتلال الإسرائيلي في صحنايا بريف دمشق

ارادة ملكية

أخبار محلية إرادات ملكية سامية بالشريدة والعموش وعبدالغني

رئاسة الوزراء

أخبار محلية موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء

تعبيرية

عربي ودولي طيران الاحتلال يشن غارتين على محيط صحنايا بريف دمشق

الكرك

أخبار محلية افتتاح معارض" التربية الرياضة والتراث" في الكرك

hvadtdm

فلسطين 52,400 شهيد حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة



 
 





الأكثر مشاهدة