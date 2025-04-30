رئيس مجلس الأعيان يبحث ومسؤولين مغاربة التعاون الثنائي

جاء ذلك خلال لقائه كلا على حده، وزراء الفلاحة والصيد البحري المغربي احمد البواظي، والنقل عبد الصمد قيوح، والصناعة والتجارة رياض مزور، على هامش مشاركة رئيس مجلس الأعيان والوفد المرافق في المؤتمر البرلماني الثالث لدول جنوب-جنوب.
وأكد الفايز خلال اللقاءات بحضور مساعد رئيس المجلس سهير العلي والسفيرة الأردنية لدى المغرب جمانه غنيمات، عمق العلاقات الأردنية المغربية، والحرص على تعزيزها والبناء عليها في مختلف المجالات من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشار إلى الظروف الراهنة والتحديات الاقتصادية التي تواجه الأمة العربية، وحاجة البلدين الشقيقين لتعزيز التعاون المشتركة وتبادل الخبرات الفنية والتقنية والتكنولوجية لتمكينهما معا من مواجهة هذه التحديات.
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