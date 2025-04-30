رئيس مجلس الأعيان يبحث ومسؤولين مغاربة التعاون الثنائي

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الأربعاء مع مسؤولين مغاربة، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وبناء الشراكات الاستثمارية وتبادل الخبرات.

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جاء ذلك خلال لقائه كلا على حده، وزراء الفلاحة والصيد البحري المغربي احمد البواظي، والنقل عبد الصمد قيوح، والصناعة والتجارة رياض مزور، على هامش مشاركة رئيس مجلس الأعيان والوفد المرافق في المؤتمر البرلماني الثالث لدول جنوب-جنوب.



وأكد الفايز خلال اللقاءات بحضور مساعد رئيس المجلس سهير العلي والسفيرة الأردنية لدى المغرب جمانه غنيمات، عمق العلاقات الأردنية المغربية، والحرص على تعزيزها والبناء عليها في مختلف المجالات من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.