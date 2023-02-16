الخميس 16-02-2023
الوكيل الاخباري

النواب الذين رفضوا التصويت على الموازنة - أسماء

أسعار المعدن الأصفر تستقر عالمياً

هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية

فيديو - بكب يقتحم واجهة سور احد المستشفيات الخاصة بعمان

تقارير اقتصادية: الفيدرالي الأمريكي مُقبل على رفع الفائدة للمرة 11 على التوالي

هام من وزارة العمل بشأن "الأوفر تايم"

إرسال طائرة دعم لوجستي للمستشفى العسكري الميداني الأردني تركيا/1

تحقيقات أمنية بعد العثور على جثة عشريني بجانب منزله في إربد

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

حريق في مصنع سجاد بالموقر و8 إصابات منها 4 بحالة خطرة

الخميس، 16-02-2023 02:16 م

رئيس مجلس الأعيان يتسلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في الأردن

1676544841617


الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، دعم المجلس للجهود التي يبذلها المركز الوطني لحقوق الإنسان، وكل ما من شأنه أن يمكنه من القيام بعمله ويعزز دوره.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال تسلم الفايز اليوم الخميس في مكتبه بدار مجلس الأعيان، تقرير حقوق الإنسان لعام 2021، من قبل رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، بحضور ميسرة أعمال المركز الدكتورة ريم أبو دلبوح، ونائب رئيس مجلس الأمناء خلدون النسور، وأعضاء مجلس أمناء المركز العين آسيا ياغي والعين إبراهيم البدور.


وقال الفايز، إن مجلس الأعيان ينظر باهتمام لتقرير المركز الوطني حول حالة حقوق الإنسان في الأردن، باعتبار التقرير يتمتع بالشفافية والنزاهة ويعكس جهود المركز في هذا المسار الرامية للنهوض بواقع حقوق الإنسان، والعمل على معالجة أي تجاوزات وممارسات بالتعاون مع الجهات المعنية، خاصة وأن المملكة بمختلف مؤسساتها الوطنية تعمل جاهدة للنهوض بحالة حقوق الإنسان في الأردن، والحفاظ على هذه الحقوق وعدم المس بها، مبينًا أن الدستور الأردني والقوانين المعمول بها أكدت هذه الحقوق وعززت الحفاظ عليها.


ودعا الفايز إلى ضرورة قيام المركز بالتصدي للهجمات المغرضة والأخبار المفبركة التي يتعرض لها الأردن بخصوص حالة حقوق الإنسان خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة قيام المركز بترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للوقوف على مختلف القضايا، والتي يدعو جلالته إلى تعزيزها خاصة المتعلقة بسيادة القانون، وتعزيز مفاهيم العدالة والمساواة والنزاهة.


وأشار إلى أن جلالة الملك يولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، حيثُ أشار جلالته في الأوراق النقاشية، إلى أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان والارتقاء بها مع التركيز على الحقوق المتعلقة بالمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.


وبين الفايز أنه سيعرض تقرير المركز على اللجان المختصة في المجلس، للوقوف على أبرز المؤشرات والنتائج التي تضمنها، بهدف دراستها والعمل على وضع توصيات حول ما ورد في التقرير، ليصار إلى مناقشتها مع الحكومة والمركز، إضافة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية حيالها.


بدورها، قالت الحاج حسن خلال استعراضها لأبرز نتائج وتوصيات التقرير، إن المركز ينظر بعين التقدير للجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء مجلس الأعيان لغايات صون حقوق الإنسان، معربة عن اعتزاز المركز بالتعاون الوثيق مع المجلس، لا سيما لجنة الحريات وحقوق المواطنين التي تبذل جهودا استثنائية في دراسة القوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتتخذ المواقف المناسبة حيالها.


وأضافت، أن التقرير السنوي يتضمن 3 محاور أساسية، هي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، بالإضافة إلى أربعة ملاحق.


وأوضحت أن الملحق الأول تضمن إحصائيات بعدد الشكاوى التي استقبلها المركز خلال العام 2021، وملحق خاص بمدى إنفاذ توصيات المركز، وآخر خاص بالتطورات التشريعية خلال العام 2021، وملحق خاص بقياس أثر التقرير السنوي السابع عشر لحالة حقوق الإنسان.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A6467

النواب الذين رفضوا التصويت على الموازنة - أسماء

wwww

رئيس مجلس النواب: الأردن كان سباقا في تقديم يد العون لمتضرري الزلازل في تركيا وسوريا

النواب

مجلس النواب يقر الموازنة للعام 2023

20100924_madaba37

سياحة الأعيان تطلع على الواقع السياحي في مأدبا

WhatsApp Image 2023-02-15 at 11.30.37 AM

النائب الحيصة يدعو لدعم الأردن في البنى التحتية والمياه

1676461618609

مالية الأعيان تبحث واقع الأسواق المالية الأردنية

أخبار متعلقة
1676370909501

رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير الكويتي لدى المملكة

0L5A0436

مالية الأعيان تطلع على البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

0L5A0436

سياحة الأعيان تقدم توصيات للحكومة للنهوض بالقطاع السياحي

1675081306649

الفايز يستقبل رئيس وأعضاء مجموعة السلام العربي

1674564238555

لجنة العمل في الأعيان تلتقي الوزير الشمالي

1674041537267

الفايز يلتقي سفيري السودان وتشيلي لدى المملكة