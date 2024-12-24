رئيس مجلس الأعيان يتسلم تقرير ديوان المحاسبة 2023

وأشاد الفايز، بالجهود الكبيرة التي يبذلها ديوان المحاسبة في إعداد التقرير وأعمال الرقابة على المؤسسات الحكومية والدوائر التابعة لها.
وثمَّن رئيس مجلس الأعيان، اتباع الديوان أفضل الممارسات الرقابية التي تتفق مع المعايير الدولية، من أجل الحفاظ على المال العام وتصويب الاختلالات في المؤسسات التي تخضع لرقابته، مؤكدا أهمية التعاون بين المجلس والديوان، لتعزيز الدور الرقابي لديوان المحاسبة.
بدوره، أكد حمادين، أن التقرير يتضمن أبرز القضايا والمخالفات الجوهرية التي لم يتم تصويبها، مبينًا أن الديوان حريص على إطلاع مجلس الأعيان على طبيعة عمله ومختلف التجاوزات التي يرصدها في جميع المؤسسات الخاضعة لرقابته.
وأعرب عن تقديره لرئيس وأعضاء مجلس الأعيان على دعمهم المتواصل لديوان المحاسبة وجميع العاملين فيه، مؤكدًا حرص الديوان على التعاون المستمر مع المجلس ولجانه المختلفة بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز منظومة النزاهة والشفافية.
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