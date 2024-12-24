 
الثلاثاء 2024-12-24 03:12 م
 

رئيس مجلس الأعيان يتسلم تقرير ديوان المحاسبة 2023

ا
جانب من تسلم التقرير
الثلاثاء، 24-12-2024 02:49 م

الوكيل الإخباري- تسلم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، وذلك خلال استقباله اليوم الثلاثاء، بمكتبه بدار المجلس، رئيس الديوان راضي حمادين، وعددًا من كبار موظفي الديوان.

اضافة اعلان


وأشاد الفايز، بالجهود الكبيرة التي يبذلها ديوان المحاسبة في إعداد التقرير وأعمال الرقابة على المؤسسات الحكومية والدوائر التابعة لها.


وثمَّن رئيس مجلس الأعيان، اتباع الديوان أفضل الممارسات الرقابية التي تتفق مع المعايير الدولية، من أجل الحفاظ على المال العام وتصويب الاختلالات في المؤسسات التي تخضع لرقابته، مؤكدا أهمية التعاون بين المجلس والديوان، لتعزيز الدور الرقابي لديوان المحاسبة.


بدوره، أكد حمادين، أن التقرير يتضمن أبرز القضايا والمخالفات الجوهرية التي لم يتم تصويبها، مبينًا أن الديوان حريص على إطلاع مجلس الأعيان على طبيعة عمله ومختلف التجاوزات التي يرصدها في جميع المؤسسات الخاضعة لرقابته.


وأعرب عن تقديره لرئيس وأعضاء مجلس الأعيان على دعمهم المتواصل لديوان المحاسبة وجميع العاملين فيه، مؤكدًا حرص الديوان على التعاون المستمر مع المجلس ولجانه المختلفة بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز منظومة النزاهة والشفافية.

 
gnews

أحدث الأخبار

أوستن تايس اختفى في سوريا منذ 12 عاما

عربي ودولي تايس وإبراهيم .. معلومات عن أمريكيين فقدا في سوريا

أرشيفية

أسواق ومال إيران تنتج 850 مليون متر مكعب من الغاز يوميا

خلال لقائه وفدا من مبادرة "البادية بهمة شبابها"

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة الملك السباق في مساندة الأشقاء

جانب من الجلسة

شؤون برلمانية "مالية النواب" تناقش موازنة وزارة الاستثمار

جانب من تسليم تقرير ديوان المحاسبة لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي

شؤون برلمانية الصفدي يتسلم تقرير ديوان المحاسبة

ا

شؤون برلمانية رئيس مجلس الأعيان يتسلم تقرير ديوان المحاسبة 2023

جامعة عجلون الوطنية

أخبار محلية جامعة عجلون تخصص 2.5 مليون دينار لإنشاء مرافق رياضية وتعليمية متطورة

السفينة "أورسا ميجور" شوهدت آخر مرة وهي ترسل إشارة استغاثة أمس الاثنين

عربي ودولي غرق سفينة شحن روسية بالمتوسط وفقدان اثنين من طاقمها



 




الأكثر مشاهدة