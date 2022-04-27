رئيس مجلس الأعيان يدعو إلى تشديد العقوبات على مخالفات السير القاتلة



الوكيل الاخباري – دعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الأربعاء، إلى تشديد العقوبات المفروضة على مرتكبي مخالفات السير "القاتلة"، كقطع الإشارة الحمراء والسير بعكس الاتجاه، وذلك حافظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.



جاء ذلك خلال ترؤسه جانبًا من اجتماع لجنة الخدمات العامة في المجلس برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، مع وزيري النقل المهندس وجيه عزايزة، والداخلية مازن الفرايه، وممثلين عن مديرية الأمن العام وأمانة عمّان الكبرى، لحث مواقع السير في المملكة.

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