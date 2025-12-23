الثلاثاء 2025-12-23 04:13 م

رئيس مجلس الأعيان يدعو إلى تعزيز الاستثمار بمقومات الأردن السياحية

الثلاثاء، 23-12-2025 03:01 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن الأردن يمتلك مقومات سياحية كبيرة ومتنوعة، خصوصا فيما يتعلق بالسياحة العلاجية والدينية، لافتا إلى أهمية رفع مستوى الجهود وتعزيز الاستثمار بهذا القطاع الحيوي، الذي يلعب دورا محورا في رفد الاقتصاد الوطني.

وأوضح خلال لقائه، بدار المجلس الثلاثاء، جماعة "عمان لحوارات المستقبل" برئاسة بلال حسن التل، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، استطاع تجاوز مختلف التحديات التي مرت بها الدولة الأردنية، وخرج منها وهو أكثر قوة ومنعة.


وأكد الفايز أن جلالة الملك يقود السياسة الخارجية الأردنية بكل حكمة واتزان، لافتا إلى أن الأردن لديه علاقات متميزة مع كثير من دول العالم، وهي علاقات مبينة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.


وجدد التأكيد على أن جلالة الملك يُمثل صمام الأمان للدولة الأردنية، متطرقا إلى جهود جلالة الملك الكبيرة التي تظهر من خلال جولاته الخارجية وتواصله المستمر مع أبناء الشعب الأردني، إلى جانب جهود جلالته الرامية إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

 
 


