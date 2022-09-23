رئيس مجلس الأعيان يزور السفارة الأردنية في باريس

الوكيل الإخباري - زار رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز مقر السفارة الأردنية في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الجمعة، التقى خلاها السفير الأردني مكرم القيسي وعددا من موظفي السفارة، وذلك في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى فرنسا، بدعوة رسمية من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي.

اضافة اعلان



وثمن الفاير الدور الكبير الذي تقوم به السفارة والعاملون فيها لجهة خدمة المصالح الاردنية السياسية والاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى متابعة شؤون المواطنين الأردنيين في فرنسا.



بدوره، عرض السفير القيسي أبرز القضايا والملفات، التي تعمل عليها السفارة لجهة جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية للاردن وبناء شراكات اقتصادية بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تعزيز التبادل الثقافي والتجاري بين البلدين الصديقين.



ورافق الفايز في زيارته مساعدا رئيس مجلس الأعيان مفلح الرحيمي وعلياء بوران، إضافة إلى رئيس لجنة الصداقة الأردنية الفرنسية في المجلس عيسى مراد، والأعيان محمد الشوابكه وجورج حزبون.