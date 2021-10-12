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الثلاثاء، 12-10-2021 03:41 م

رئيس مجلس الأعيان يشيد بعمق واستراتيجية العلاقات الأردنية الكويتية

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الوكيل الاخباري - اشاد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بعمق العلاقات الأردنية الكويتية الاستراتيجية والتاريخية العميقة والمستوى الرفيع الذي وصلت إليه، والقائمة على الاحترام المتبادل بما يخدم المصالح المشتركة وقضايا الأمة العربية العادلة.

وبين الفايز خلال ترؤسه جانبا من الاجتماع الذي عقدته لجنة الأخوة البرلمانية الاردنية الكويتية، برئاسة العين مصطفى البراري وحضور السفير الكويتي لدى المملكة عزيز الديحاني، أن العلاقات الأردنية الكويتية راسخة وقوية، وتشكل انموذجا في العمل العربي المشترك.

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