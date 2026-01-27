رئيس مجلس الأعيان يشيد بمستوى العلاقات الأردنية المغربية

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، وفدا مغربيا مكون من رئيس جهة فاس ومكناس عبدالواحد الأنصاري، ونائب رئيس مجلس الجهة رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض الأردني المغربي للصناعات التقليدية خديجة حجوبي، وعدد من النواب والمسؤولين المغاربة المرافقين له، بحضور رئيس لجنة السياحة والتراث العين ميشيل نزال، والعين إحسان بركات والعين نسيمه الفاخري، إضافة الى السفير المغربي لدى المملكة فؤاد أخريف.
وتناول اللقاء أهمية البناء على العلاقات الأخوية الأردنية المغربية وتعزيزها بمختلف الجوانب، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الأمة العربية، والتي تحتاج إلى توحيد الجهود المشتركة للتصدي للأخطار والتحديات التي تواجهها.
وثمن الفايز افتتاح المعرض الأردني المغربي للصناعات التقليدية في عمان، وهو ما من شأنه أن يعزز العلاقات الأردنية المغربية في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية.
وأشار إلى أهمية الصناعات التقليدية باعتبارها جزءا أصيلا من ثقافة الدول وحضارتها، كما أنها تمثل ركيزة أساسية للتنمية المحلية وتمكين المجتمعات، داعيا إلى ضرورة الاستمرار في إقامة هذا المعرض سنويا في البلدين الشقيقين، لتعزيز التواصل بين الشعبين الشقيقين.
من جانبه، قال رئيس جهة فاس ومكناس عبد الواحد الأنصاري، إن العلاقات المغربية الأردنية عميقة ومتينة وتاريخية، تقوم على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح الثنائية، مؤكدا حرص المغرب على تقويتها في جميع المجالات.
وأعرب الأنصاري والوفد المرافق، عن اعتزازه بانطلاقة معرض الصناعات التقليدية في عمان، وهو ما يجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين المغرب والأردن، مبينا أن تنظيم هذا المعرض يأتي إيمانا بدور الحرف التقليدية والصناع في تعزيز التقارب بين الشعوب، وتبادل الخبرات، وترسيخ قيم الإبداع والمهارة.
