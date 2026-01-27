رئيس مجلس الأعيان يشيد بمستوى العلاقات الأردنية المغربية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اعتزازه بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية المغربية، التي تقوم على الاحترام المتبادل، وكل ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، لافتا إلى حرص جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخيه جلالة الملك محمد السادس، على تطوير العلاقات الأخوية والبناء عليها في مختلف المجالات.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، وفدا مغربيا مكون من رئيس جهة فاس ومكناس عبدالواحد الأنصاري، ونائب رئيس مجلس الجهة رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض الأردني المغربي للصناعات التقليدية خديجة حجوبي، وعدد من النواب والمسؤولين المغاربة المرافقين له، بحضور رئيس لجنة السياحة والتراث العين ميشيل نزال، والعين إحسان بركات والعين نسيمه الفاخري، إضافة الى السفير المغربي لدى المملكة فؤاد أخريف.



وتناول اللقاء أهمية البناء على العلاقات الأخوية الأردنية المغربية وتعزيزها بمختلف الجوانب، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الأمة العربية، والتي تحتاج إلى توحيد الجهود المشتركة للتصدي للأخطار والتحديات التي تواجهها.



وثمن الفايز افتتاح المعرض الأردني المغربي للصناعات التقليدية في عمان، وهو ما من شأنه أن يعزز العلاقات الأردنية المغربية في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية.



وأشار إلى أهمية الصناعات التقليدية باعتبارها جزءا أصيلا من ثقافة الدول وحضارتها، كما أنها تمثل ركيزة أساسية للتنمية المحلية وتمكين المجتمعات، داعيا إلى ضرورة الاستمرار في إقامة هذا المعرض سنويا في البلدين الشقيقين، لتعزيز التواصل بين الشعبين الشقيقين.



من جانبه، قال رئيس جهة فاس ومكناس عبد الواحد الأنصاري، إن العلاقات المغربية الأردنية عميقة ومتينة وتاريخية، تقوم على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح الثنائية، مؤكدا حرص المغرب على تقويتها في جميع المجالات.