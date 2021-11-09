الثلاثاء 09-11-2021
الوكيل الاخباري

انخفاض فحوصات كورونا الإيجابية في الاردن

ارتفاع جديد على اصابات كورونا في الاردن

الحكومة تعمل على تنفيذ مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية

الملك يستقبل رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي

عطوة أمنية لـ 3 أيام وإجلاء عائلة القاتل في جريمة اربد

قرار لمجلس الوزراء بتعديل تعليمات حفر الأبار

الملك يعزي الدكتور يوسف الشواربة

استياء عقب إيقاف الشيخ الرياطي عن الخطابة في العقبة والأوقاف توضح

شكاوى من نقص القمح البلدي

وزير التربية يجري تشكيلات واسعة بالوزارة

الثلاثاء، 09-11-2021 03:26 م

رئيس مجلس الأعيان يطالب بزيادة المساعدات الفرنسية للأردن

1636460637020


الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، عمق العلاقات الأردنية الفرنسية، وحرص جلالة الملك عبدالله الثاني للبناء عليها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، مثمنا مواقف فرنسا الداعمة للأردن تجاه عملية السلام في المنطقة.

وأشاد الفايز خلال لقائه في مكتبه بدار مجلس الأعيان الثلاثاء، السفيرة الفرنسية لدى المملكة فيرونيك فولاند، بحضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية الفرنسية العين عيسى مراد، بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية الفرنسية.

وبين رئيس مجلس الأعيان، أن الأردن يعد فرنسا شريكًا أساسيًا له في العمل من أجل السلام بالمنطقة، والحرص الأردني على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتعزيزها خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وطالب بزيادة المساعدات الفرنسية المقدمة للأردن، وأن يكون لفرنسا دور أكبر في العمل من أجل زيادة المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للأردن، لتمكينه من الاستمرار بدوره المحوري لجهة إحلال السلام في المنطقة، ومواصلة دوره الإنساني تجاه اللاجئين السوريين.

ودعا إلى أهمية إيجاد المزيد من الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن وفرنسا، واستفادة الجانب الفرنسي من الفرص الاستثمارية المتوفرة في الأردن، والبيئة الاستثمارية المحفزة والآمنة فيه.

وأشادت السفيرة الفرنسية بالدور الكبير الذي يقوم به الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم الجهود الدولية التي تبذل لإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط وإحلال السلام ومحاربة الإرهاب.

وأشادت بمواقف الأردن الإنسانية تجاه اللاجئين السوريين وتوفير الرعاية والحياة الكريمة لهم، مؤكدة أهمية استمرار دعم الأردن ومساندته، لتمكينه من مواصلة دوره في العمل من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجرى خلال اللقاء بحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، والعمل معا من أجل محاربة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية الذي أصبح يُهدد النسيج الاجتماعي في المجتمعات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1636467714885 (1)

الثقافة النيابية: لن نسمح بأي تشريع أو قرار يضيق على الإعلام

4b317469-0ea0-4dcb-8f2c-78d0365c6f33

إدارية النواب تُوصي بتحويل عاملي التقاعد المدني للضمان

10_2_1

10 نواب فقط التزموا بحضور جميع جلسات مجلس النواب

_118832056_untitled

الصحة النيابية تؤجل زيارتها للغذاء والدواء

161875053046732200

الوضع المائي في السدود على طاولة النواب اليوم

w

خدمات الأعيان تناقش الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال

أخبار متعلقة
161875053046732200

إدارية النواب تناقش اليوم شراء الخدمات بمؤسسة الاذاعة والتلفزيون

f

رئيس مجلس النواب يلتقي السفير الأسترالي

الفايز

رئيس مجلس الأعيان يبحث مع السفير الروسي أوضاع المنطقة

92021984832465210783

الفايز يؤكد التزام مجلس الأعيان بدعم برامج وقرارات الحكومة

1634722334949

رئيس مجلس الأعيان: دعم الأردن اقتصاديا هو دعم لاستقرار المنطقة

الجامعة الأردنية

تربوية الأعيان تلتقي عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الأردنية