الثلاثاء 28-06-2022
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 28-06-2022 11:58 ص

رئيس مجلس الأعيان يعزي بشهداء ميناء العقبة

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الوكيل الإخباري - قدم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، تعازيه الحارة، لأسر وذوي شهداء الواجب الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى، أمس الاثنين، في حادث تسرب غاز الكلورين في ميناء العقبة، جراء سقوط وانفجار صهريج يحتوي على هذه المادة، وتَسبب بوفاة 13 شخصا واصابة 260.

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وقال إننا إذ نعزي أهالي وعائلات شهداء الواجب والوطن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.


وأضاف "أننا في مجلس الأعيان نثمن المتابعة الحثيثة من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وتوجيهاتهما منذ اللحظة الأولى للحادثة لجميع المعنيين بضرورة بذل أقصى الجهود للتعامل مع الحادثة، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في سرعة السيطرة على الحادثة، وهذا عهدنا مع قيادتنا الهاشمية التي تبذل كل جهد ممكن، من أجل الحفاظ على الوطن والمواطن".

 

كما أشاد الفايز بالجهود التي بذلها نشامى الأمن العام والدفاع المدني والقوات المسلحة والخدمات الطبية الملكية وأطباء وكوادر وزارة الصحة، على حسهم الوطني العالي، في تعاملهم مع هذه الحادثة غير المألوفة بسرعة وحرفية كبيرة، ما مكنهم من السيطرة عليها ومنع انتشارها والتقليل من آثارها وتداعياتها، مقدما شكره بذات الوقت لأهالي العقبة والمتواجدين فيها لالتزامهم بارشادات المسؤولين والتعليمات التي صدرت من أجل السيطرة على الحادثة.


وطالب رئيس مجلس الأعيان بسرعة الوقوف على أسباب هذه الحادثة لتلافي حدوثها مستقبلا.

 




 

 


 

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