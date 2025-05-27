رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفيرة التونسية

وأكد الفايز، بحضور رئيسة لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية التونسية العين احسان بركات، متانة العلاقات الأردنية التونسية، لافتا إلى أنها علاقات راسخة وقوية تقوم على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
ودعا إلى تعزيز التعاون المشترك وتقويته، خاصة في جانبه الاقتصادي والاستثماري وزيادة التبادل التجاري بين البلدين والعمل على إزالة جميع معيقات تطوير العلاقات الثنائية ومواصلة التنسيق حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جهتها، أشادت السفيرة التونسية بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات التونسية الأردنية، مؤكدة أهمية تطويرها والبناء عليها بمختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وعبرت عن اعتزازها بحالة الأمن والاستقرار التي ينعم بها الأردن برغم التحديات والصراعات من حوله.
-
أخبار متعلقة
-
الفايز: سياسة الاحتلال القهرية لتهجير الفلسطينيين قسرا غير مقبولة
-
"الإعلام النيابية" تزور هيئة الإعلام
-
الفايز: الأردن يسعى بقوة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية تهنئ بمناسبة عيد الاستقلال
-
كتل نيابية تجدد العهد بيوم الاستقلال بالمضي على درب الإصلاح وبناء الأردن الحديث
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني يهنئ بعيد الاستقلال
-
تحرك نيابي لتسهيل العبور إلى سوريا وفتح معبر الرمثا قبيل عيد الأضحى
-
كتاب نيابي يطالب بإلغاء إجراءات السفر المسبقة للأردنيين نحو سوريا