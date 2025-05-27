الثلاثاء 2025-05-27 02:29 م
 

رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفيرة التونسية

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جانب من اللقاء
 
الثلاثاء، 27-05-2025 01:38 م

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال لقائه في مكتبه اليوم الثلاثاء، السفيرة التونسية لدى المملكة مفيدة الزريبي، العلاقات الأخوية، وسبل تعزيزها وتطويرها والبناء عليها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة.

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وأكد الفايز، بحضور رئيسة لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية التونسية العين احسان بركات، متانة العلاقات الأردنية التونسية، لافتا إلى أنها علاقات راسخة وقوية تقوم على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.


ودعا إلى تعزيز التعاون المشترك وتقويته، خاصة في جانبه الاقتصادي والاستثماري وزيادة التبادل التجاري بين البلدين والعمل على إزالة جميع معيقات تطوير العلاقات الثنائية ومواصلة التنسيق حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.


من جهتها، أشادت السفيرة التونسية بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات التونسية الأردنية، مؤكدة أهمية تطويرها والبناء عليها بمختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.


وعبرت عن اعتزازها بحالة الأمن والاستقرار التي ينعم بها الأردن برغم التحديات والصراعات من حوله.

 
gnews

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