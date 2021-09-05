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رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير الأسترالي لدى المملكة

الأحد، 05-09-2021 02:26 م

رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير الأسترالي لدى المملكة

مجلس الأعيان


الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار مجلس الأمة، اليوم الأحد، السفير الاسترالي لدّى المملكة برنارد لينش، وبحث معه مختلف الأوضاع الراهنة في المنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأهمية تعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

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وعرض الفايز مواقف الأردن الثابتة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، تجاه مختلف قضايا المنطقة، مبينًا أن جلالة الملك يؤكد باستمرار أن لا حل للصراع العربي الإسرائيلي، إلا من خلال قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وعلى أساس حل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.
من جانبه، أكد السفير لينش على عمق العلاقات الاسترالية الأردنية، مبيناً أهمية البناء عليها في مختلف المجالات، وضرورة زيادة التعاون بين البلدين الصديقين، بما يخدم المصالح المشتركة.


وأشار الدبلوماسي الاسترالي بذات الوقت إلى أهمية تنسيق الجهود المشتركة، لإحلال السلام في المنطقة، إلى جانب التصدي لجائحة كورونا وتداعياتها المختلفة.

 

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