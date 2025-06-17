رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير البحريني لدى الأردن

وأكد الفايز بحضور رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية البحرينية العين توفيق كريشان، متانة العلاقات الأخوية الأردنية البحرينية التي تقوم على أسس ثابتة من الاحترام وكل ما يخدم المصالح المشتركة، والتي يحرص على تعزيزها جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخوه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأشار إلى أهمية التنسيق والتعاون الثنائي بين المملكتين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تبادل الخبرات البرلمانية وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة التبادل التجاري.
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