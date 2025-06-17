رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير البحريني لدى الأردن

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال لقائه اليوم الثلاثاء في مكتبه بدار مجلس الأعيان، سفير مملكة البحرين لدى الأردن الشيخ خليفة بن عبدالله بن حمد آل خليفة، العلاقات الأردنية البحرينية وسبل تعزيزها والبناء عليها بمختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

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وأكد الفايز بحضور رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية البحرينية العين توفيق كريشان، متانة العلاقات الأخوية الأردنية البحرينية التي تقوم على أسس ثابتة من الاحترام وكل ما يخدم المصالح المشتركة، والتي يحرص على تعزيزها جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخوه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.