رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير الجزائري لدى المملكة

الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار مجلس الأعيان اليوم الأحد، السفير الجزائري لدى المملكة عبدالكريم بحسه، وبحث معه العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بمختلف المجالات، خاصة البرلمانية والاقتصادية وسبل تعزيزها والبناء عليها والعمل على تطويرها، اضافة الى مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة.



واكد الفايز متانة العلاقات الأخوية الأردنية الجزائرية، القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، داعيا الى تعزيز الاستثمارات البينية وزيادة حجم التبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين، والعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري المشتركة وإزالة جميع معيقات تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.

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من جهته، عبر السفير الجزائري عن اعتزاز بلاده بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الجزائرية الأردنية، مؤكدا أهمية تطويرها والبناء عليها، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



وأكد ان هناك ارادة قوية لدى بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.