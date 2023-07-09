الأحد 09-07-2023
الوكيل الاخباري

ندوة في الطفيلة حول أثر مواقع التواصل الاجتماعي على الشباب

آل البندي و الشوبكي نسايب - صور

الجامعة الأردنية تبدأ بروفات حفلات تخريج فوجها الثامن والخمسين

اعلان هام من الجامعة الهاشمية بشأن امتحان الكفاءة

سلوفاكيا تعلن معارضتها نشر أسلحة نووية وسط أوروبا

إيعاز صادر عن وزارة الداخلية للحكام الإداريين في جميع محافظات المملكة - وثيقة

بلدية جرش تنفذ 3 عطاءات لتعبيد طرق

الأوقاف تعلن عن فعاليات المراكز الصيفية - تفاصيل

الأمن العام : مقتل ثلاثة مطلوبين خطرين باشتباك مسلّح مع قوة أمنية

إطلاق منصة حكومية جديدة - تفاصيل

الأحد، 09-07-2023 01:55 م

رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير الجزائري لدى المملكة

1688898542443


الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار مجلس الأعيان اليوم الأحد، السفير الجزائري لدى المملكة عبدالكريم بحسه، وبحث معه العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بمختلف المجالات، خاصة البرلمانية والاقتصادية وسبل تعزيزها والبناء عليها والعمل على تطويرها، اضافة الى مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة.

واكد الفايز متانة العلاقات الأخوية الأردنية الجزائرية، القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، داعيا الى تعزيز الاستثمارات البينية وزيادة حجم التبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين، والعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري المشتركة وإزالة جميع معيقات تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.

اضافة اعلان


من جهته، عبر السفير الجزائري عن اعتزاز بلاده بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الجزائرية الأردنية، مؤكدا أهمية تطويرها والبناء عليها، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.


وأكد ان هناك ارادة قوية لدى بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-07-09 at 2.45.14 PM

الطاقة النيابية توصي بإجراء دراسة ثانية حول عمولة محطات المحروقات

AgnW4wwziw9Siv7iHYslt8WHMyNY5ShA3wDKrshy

الطاقة النيابية تبحث عمولة محطات المحروقات

1673266159190

الصفدي يترأس وفدا برلمانيا الى الرياض الأحد

620232718039227997008

تصريح نيابي جديد بشأن العفو العام : قد يُطرح في تشرين الثاني القادم

1688646465243

الفايز يؤكد أهمية تطوير الشراكة الاستراتيجية الأردنية الأميركية

0L5A6423

فلسطين النيابية تحيي صمود الفلسطينيين بمخيم جنين

أخبار متعلقة
1688558821556

مشتركة في الأعيان تلتقي ممثلين عن "وستمنستر" للديمقراطية

1687180831346

سياحة الأعيان تناقش واقع القطاع السياحي وتحدياته

1686482244927

قانونية الأعيان تواصل مناقشتها لنظام المجلس الداخلي

0L5A6467

اجتماع نيابي حكومي لبحث قرار الكويت بوقف ابتعاث طلبة الطب إلى الأردن

0L5A0017

تطور كبير في الحياة البرلمانية منذ تولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية

WhatsApp Image 2023-06-10 at 3.09.09 PM

الصفدي: نتطلع لوصول عدد أكبر من النساء للبرلمان