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رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير الصيني لدى المملكة

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جانب من اللقاء
الثلاثاء، 17-12-2024 01:59 م

الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه اليوم الثلاثاء، في دار المجلس، السفير الصيني لدى المملكة تشن تشوان دونغ، وبحث معه أوجه العلاقات الأردنية الصينية، وسبل تعزيزها بمختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والبرلمانية.

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وأشاد الفايز بحضور رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية العين عيسى مراد بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية الصينية، لافتا إلى أنها علاقات متميزة تقوم على الاحترام المتبادل والنهوض بالمصالح المشتركة وأن الأردن يسعى باستمرار إلى تطويرها وتعزيزها.


وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة في المنطقة وأهمية قيام المجتمع الدولي بجهود عملية لإنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ووقف جرائم الحرب التي ترتكب بحقه.


من جهته، أكد السفير الصيني تقدير بلاده للجهود الكبيرة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني التي تستهدف إحلال السلام في المنطقة ووقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.


وقال إن الصين ستبذل جهودا مشتركة مع الأردن لتعزيز التحرك الدولي وإحياء الأفق السياسي لحل الدولتين وإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، مشيدا بالمستوى الرفيع الذي وصلت اليه العلاقات الصينية الأردنية.

 
gnews

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شؤون برلمانية رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير الصيني لدى المملكة



 




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