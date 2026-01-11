رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير الصيني لدى المملكة

الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار المجلس، اليوم الأحد، السفير الصيني لدى الأردن قوه وي، وبحث معه أوجه العلاقات الأردنية الصينية.

وبحث اللقاء، الذي حضره رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية الصينية في المجلس، رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في المجلس، العين عيسى مراد، سبل تعزيز العلاقات بمختلف المجالات، الاقتصادية والسياسية والبرلمانية، إضافة إلى مختلف الأوضاع الراهنة في المنطقة.



وأشاد الفايز بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية، قائلًا إن البلدين الصديقين يرتبطان بعلاقات استراتيجية، أساسها الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة، والتشاور والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء مختلف القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك.



وبيّن أن الأردن حريص على تعزيز علاقاته مع الصين، وإدامة التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين، حيث قام جلالة الملك عبدالله الثاني بالعديد من الزيارات الرسمية للصين، من أجل توسيع آفاق التعاون المشترك والبناء على العلاقات الثنائية.



وأكد الفايز حرص مجلس الأعيان على تعزيز العلاقات البرلمانية، وكل ما من شأنه أن يُسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، وإقامة المزيد من الاستثمارية الصينية في الأردن.



وأشار إلى أهمية قيام استثمارات وصناعات صينية كبيرة في الأردن، واستفادة الشركات الصينية من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، في قطاعات الاتصالات، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ومشروعات المياه والتعدين والطاقة المتجددة، وفي مجال السياحة والنقل العام.



وأوضح الفايز أن الأردن يتمتع بموقع استراتيجي في الإقليم، ولديه العديد من المناطق التنموية والاقتصادية الخاصة، وتربطه اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من التكتلات الاقتصادية، مثل الولايات المتحدة الأميركية وكندا، ودول الاتحاد الأوروبي، والدول العربية وسنغافورة.



ولفت إلى أن ذلك من شأنه أن يمكن الشركات ورجال الأعمال في الصين، من إقامة مصانع لهم في الأردن، والاستفادة من الإعفاءات الجمركية الواردة في هذه الاتفاقيات والتصدير لهذه الدول، كما أن موقع الأردن الجغرافي يشكل نقطة انطلاق للشركات الصينية، في عملية إعادة إعمار سوريا وقطاع غزة، ودول أخرى في الإقليم.



وأكد الفايز أهمية قيام المجتمع الدولي، بخطوات عملية تلزم دولة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ جميع بنود اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة، باعتباره يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق السلام في المنطقة.



بدوره، أكد السفير الصيني تقدير بلاده للجهود الكبيرة، التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تستهدف إحلال السلام في المنطقة وإنهاء صراعاتها وفق الأطر السياسية والحوار المسؤول، وسعي جلالته المتواصل من أجل حماية السلام والاستقرار الإقليميين.