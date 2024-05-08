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الأربعاء، 08-05-2024 01:24 م

رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير العماني لدى المملكة

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الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار مجلس الأعيان اليوم الأربعاء، السفير العماني لدى المملكة الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

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وعبر الفايز عن اعتزازه بعمق العلاقات الأردنية العمانية والمستوى الرفيع الذي وصلت اليه بين البلدين بمختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والاستثمارية والبرلمانية.


وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، حيث عرض الفايز الجهود التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني من اجل وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني وضرورة إيجاد أفق سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي.


ودعا الفايز الى موقف عربي حازم وفاعل يوقف العدوان الإسرائيلي ويضع حدا لحرب الإبادة وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال.


من جانبه أشاد السفير العماني بالدور الكبير والجهود المتواصلة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني من اجل حل مختلف القضايا العالقة في المنطقة واحلال السلام، والدفاع عن القضايا العربية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية .


وأكد حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الأردن بمختلف المجالات ، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية.

 




 

 


 

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