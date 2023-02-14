رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير الكويتي لدى المملكة

الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه اليوم الثلاثاء، السفير الكويتي لدى المملكة عزيز الديحاني، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

اضافة اعلان



وعبر الفايز عن اعتزازه بعمق العلاقات الأردنية الكويتية، وبالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.



وعرض الفايز الأوضاع الراهنة في المنطقة، ومواقف الأردن الثابتة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حيالها، والتي تقوم على ضرورة إحلال الأمن والاستقرار فيها، وتمكين شعوبها من العيش بحرية وأمان.



من جانبه، أشاد السفير الكويتي بالدور الكبير والجهود المتواصلة، التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني، من أجل حل مختلف القضايا العالقة في المنطقة وإحلال السلام فيها.



وأكد حرص الكويت على تعزيز علاقاتها مع الأردن بمختلف المجالات، خاصة في مجال تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، وتفعيل التعاون المشترك بمختلف المجالات.