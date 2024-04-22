رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير المغربي لدى المملكة

الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه في المجلس اليوم الإثنين، سفير المملكة المغربية لدى الأردن فؤاد أخريف، وبحث معه أوجه العلاقات الأخوية، وسبل تعزيزها وتطويرها والبناء عليها بمختلف المجالات، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة.

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وأكد الفايز خلال اللقاء متانة العلاقات الأردنية المغربية، وقال إنها علاقات راسخة وقوية، وتقوم على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، داعيا إلى تعزيز التعاون المشترك خاصة في جانبه الاقتصادي والاستثماري وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على إزالة كافة معيقات تطوير العلاقات الثنائية، ومواصلة التنسيق حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وتناول اللقاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، حيثُ عرض الفايز للجهود التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل السلام في المنطقة، ومساعي جلالته الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.



وبين الفايز أن جلالة الملك حذر باستمرار، من تداعيات عدم تطبيق إسرائيل قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن جلالة الملك أوضح لشركائه وأصدقائه من قادة العالم وساسته، بأن استمرار إسرائيل في سياساتها العدوانية، لن يحقق الأمن والاستقرار لها، ولمنطقة الشرق الأوسط والعالم.



وتطرق إلى توافق البلدين الشقيقين حول ضرورة قيام الدولة الفلسطينية وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مؤكدًا ضرورة وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة المحاصر.



بدوره عبر السفير المغربي عن اعتزاز بلاده بالمستوى الرفيع، الذي وصلت إليه العلاقات المغربية الأردنية، مؤكدا أهمية تطويرها والبناء عليها.

وثمن السفير الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل إنهاء صراعات المنطقة وتحدياتها السياسية والأمنية، وتحقيق السلام الشامل والعادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، باعتبار ذلك هو الحل الوحيد الذي يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.