الثلاثاء 2025-07-08 02:36 م
 

رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير الياباني لدى المملكة

رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير الياباني لدى المملكة
رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير الياباني لدى المملكة
 
الثلاثاء، 08-07-2025 01:49 م

الوكيل الإخباري-   بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال لقائه السفير الياباني لدى المملكة هيديكي أساري، أوجه العلاقات الأردنية اليابانية وسبل تعزيزها بمختلف المجالات خاصة البرلمانية والاقتصادية والاستثمارية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين .

اضافة اعلان


وأشار الفايز خلال استقباله السفير اليوم الثلاثاء، الى متانة العلاقات الأردنية اليابانية وحرص الأردن على تطويرها والبناء عليها والدفع باتجاه إقامة المزيد من الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، مثمنا بالوقت ذاته الدعم الذي تقدمه اليابان للأردن، لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها عليه الأوضاع الراهنة في المنطقة.


وبحث الجانبان، الأوضاع في المنطقة وأهمية عودة الأمن والاستقرار لها وإنهاء دوامة العنف والصراعات فيها.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

العميد المجرم رياض حمدو الشحادة

عربي ودولي سقوط ضابط سابق متورط بجرائم حرب في قبضة الأمن السوري

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية الحكومة : قطع أراضي إسكانات المعلمين تقع ضمن مناطق مخدومة

جانب من اللقاء

أخبار محلية رئيس النواب والمعايطة يؤكدان تعزيز العمل المشترك

أوزغور تشيليك، رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول

عربي ودولي تركيا.. صدور مذكرة باعتقال رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تستقبل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية

ب

المرأة والجمال لمحاربة الشيخوخة.. مُكوّن طبيعي موجود بأكثر من 70 نوعا من النباتات

b

اقتصاد محلي ارتفاع قيمة احتياطيات الأردن من الذهب إلى 5.455 مليار دينار

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع



 
 





الأكثر مشاهدة