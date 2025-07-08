رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير الياباني لدى المملكة

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال لقائه السفير الياباني لدى المملكة هيديكي أساري، أوجه العلاقات الأردنية اليابانية وسبل تعزيزها بمختلف المجالات خاصة البرلمانية والاقتصادية والاستثمارية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين .

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وأشار الفايز خلال استقباله السفير اليوم الثلاثاء، الى متانة العلاقات الأردنية اليابانية وحرص الأردن على تطويرها والبناء عليها والدفع باتجاه إقامة المزيد من الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، مثمنا بالوقت ذاته الدعم الذي تقدمه اليابان للأردن، لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها عليه الأوضاع الراهنة في المنطقة.