رئيس مجلس الأعيان يلتقي سفيري فرنسا والمكسيك

الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، في مكتبه بدار مجلس الأعيان، اليوم الأحد، السفير الفرنسي لدى المملكة أليكسي غرنميزون والسفير المكسيكي خاكوب غونزاليز.

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وبحث الفايز، مع السفيرين كل على حدة، أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها والبناء عليها في مختلف المجالات: السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية، والبرلمانية.



وتناول اللقاءان مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.