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رئيس مجلس الأعيان يلتقي سفيري فرنسا والمكسيك

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز
فيصل الفايز
 
الأحد، 20-07-2025 03:18 م

الوكيل الإخباري-   التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، في مكتبه بدار مجلس الأعيان، اليوم الأحد، السفير الفرنسي لدى المملكة أليكسي غرنميزون والسفير المكسيكي خاكوب غونزاليز.

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وبحث الفايز، مع السفيرين كل على حدة، أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها والبناء عليها في مختلف المجالات: السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية، والبرلمانية.


وتناول اللقاءان مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.


وعرض الفايز، خلال اللقاءين، مواقف الأردن الثابتة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني التي تقوم على ضرورة إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة والدعوة إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي وإيجاد الأفق السياسي الذي يمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة.

 
 
gnews

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