رئيس مجلس الأعيان يلتقي سفيري مصر وأذربيجان

وبحث الفايز مع السفيرين كلا على حدة، أوجه علاقات التعاون بين الأردن وبلديهما في مختلف المجالات وسبل تطويرها، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة.
وأكد حرص الأردن الدائم على تعزيز العلاقات مع كل من مصر وأذربيجان، وإدامة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وتفعيل الاتفاقيات الثنائية في مختلف المجالات.
وتطرق رئيس مجلس الأعيان إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة، ومواقف الأردن الثابتة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حولها، والتي تقوم على ضرورة إحلال الأمن والاستقرار فيها.
وأكد الفايز ضرورة قيام المجتمع الدولي بخطوات فاعلة تلزم دولة الاحتلال الإسرائيلي، بتنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتمكين المساعدات الإنسانية الكافية من الدخول للقطاع.
من جانبهما، أشادا السفيران بالدور الكبير، الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لتحقيق السلام في المنطقة، وعودة الأمن والاستقرار إليها، ومساعي جلالته المتواصلة من أجل تعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.
وأكدا اعتزاز بلادهما بعلاقاتها مع الأردن، والحرص على تطويرها في مختلف المجالات، وأهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، وأهمية البناء عليها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وضرورة زيادة التبادل التجاري، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية.
