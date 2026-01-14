الأربعاء 2026-01-14 05:06 م

رئيس مجلس الأعيان يلتقي سفيري مصر وأذربيجان

ت
جانب من اللقاء
 
الأربعاء، 14-01-2026 03:31 م

الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار مجلس الأعيان اليوم الأربعاء، سفير جمهورية مصر العربية خالد الأبيض، وسفير أذربيجان شاهين عبداللاييف لدى المملكة.
وبحث الفايز مع السفيرين كلا على حدة، أوجه علاقات التعاون بين الأردن وبلديهما في مختلف المجالات وسبل تطويرها، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة.

اضافة اعلان


وأكد حرص الأردن الدائم على تعزيز العلاقات مع كل من مصر وأذربيجان، وإدامة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وتفعيل الاتفاقيات الثنائية في مختلف المجالات.


وتطرق رئيس مجلس الأعيان إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة، ومواقف الأردن الثابتة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حولها، والتي تقوم على ضرورة إحلال الأمن والاستقرار فيها.


وأكد الفايز ضرورة قيام المجتمع الدولي بخطوات فاعلة تلزم دولة الاحتلال الإسرائيلي، بتنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتمكين المساعدات الإنسانية الكافية من الدخول للقطاع.


من جانبهما، أشادا السفيران بالدور الكبير، الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لتحقيق السلام في المنطقة، وعودة الأمن والاستقرار إليها، ومساعي جلالته المتواصلة من أجل تعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.


وأكدا اعتزاز بلادهما بعلاقاتها مع الأردن، والحرص على تطويرها في مختلف المجالات، وأهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، وأهمية البناء عليها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وضرورة زيادة التبادل التجاري، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية تعيين الدكتورة تغريد عودة مديرة للمعهد الملكي للدراسات الدينية

ا

أخبار محلية ثقافة العقبة تهدي القنصلية المصرية أعمالا فنية تجسد عمق العلاقات الثقافية

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان يصل إلى بيروت في زيارة عمل رسميَّة

أخبار محلية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان يصل إلى بيروت في زيارة عمل رسميَّة

ه

أخبار محلية بلدية الطفيلة تزيل كميات من الطمم جراء الأمطار الغزيرة وتعيد فتح طريق قمر

ل

أخبار محلية رئيس بلدية جرش يتفقد مواقع الانهيارات ويوجه باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المواطنين

4 شهداء في غزة جراء قصف الاحتلال

فلسطين شهيدان برصاص الاحتلال في غزة

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 2 مليار دولار إنفاق الأردنيين على السياحة في الخارج العام الماضي

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 7.8 مليار دولار الدخل السياحي للأردن العام الماضي بارتفاع 7.6%



 






الأكثر مشاهدة