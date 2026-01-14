رئيس مجلس الأعيان يلتقي سفيري مصر وأذربيجان

الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار مجلس الأعيان اليوم الأربعاء، سفير جمهورية مصر العربية خالد الأبيض، وسفير أذربيجان شاهين عبداللاييف لدى المملكة.

وبحث الفايز مع السفيرين كلا على حدة، أوجه علاقات التعاون بين الأردن وبلديهما في مختلف المجالات وسبل تطويرها، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وأكد حرص الأردن الدائم على تعزيز العلاقات مع كل من مصر وأذربيجان، وإدامة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وتفعيل الاتفاقيات الثنائية في مختلف المجالات.



وتطرق رئيس مجلس الأعيان إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة، ومواقف الأردن الثابتة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حولها، والتي تقوم على ضرورة إحلال الأمن والاستقرار فيها.



وأكد الفايز ضرورة قيام المجتمع الدولي بخطوات فاعلة تلزم دولة الاحتلال الإسرائيلي، بتنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتمكين المساعدات الإنسانية الكافية من الدخول للقطاع.



من جانبهما، أشادا السفيران بالدور الكبير، الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لتحقيق السلام في المنطقة، وعودة الأمن والاستقرار إليها، ومساعي جلالته المتواصلة من أجل تعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.