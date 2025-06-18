رئيس مجلس الأعيان يلتقي سفير جمهورية بلغاريا لدى المملكة

الوكيل الإخباري- اكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أهمية تعزيز العلاقات الأردنية البلغارية والبناء عليها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والبرلمانية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

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