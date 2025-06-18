الأربعاء 2025-06-18 02:17 م
 

رئيس مجلس الأعيان يلتقي سفير جمهورية بلغاريا لدى المملكة

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز
فيصل الفايز
 
الأربعاء، 18-06-2025 01:11 م

الوكيل الإخباري-    اكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أهمية تعزيز العلاقات الأردنية البلغارية والبناء عليها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والبرلمانية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

اضافة اعلان


وثمن الفايز خلال لقائه اليوم الأربعاء في مكتبه بدار مجلس الأعيان، سفير جمهورية بلغاريا لدى المملكة ميتين كازاك، المستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية، والقائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، والتوافق حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تبني الحلول السياسية لمختلف النزاعات والصراعات.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية "تربية الكورة" تكرم الفائزين بمبادرة "ملف الإنجاز"

قفلب

فيديو منوع عائلة من الفيلة نائمة تم تصويرها بواسطة الدرون

غ66فا6ا

فيديو منوع الطريقة الصحيحة والآمنة لتثبيت كرسي الاطفال في السيارة

جانب من المؤتمر

أخبار محلية الصفدي: الأردن شريك موثوق لألمانيا والمجتمع الدولي.. وعلاقاتنا راسخة مبنية على الاحترام

فل

فيديو منوع هكذا ينام متسلقي الجبال أثناء صعودهم للمرتفعات الشاهقة

ا

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

فلفل

فيديو منوع شاب يصعد إلى قمة مبنى إمباير ستيت ويتسلق ما يقارب 1435 قدما

غاغ

فيديو منوع شخص يوثق أعمال يدوية صنعت بشكل احترافي



 
 





الأكثر مشاهدة