رئيس مجلس الأعيان يلتقي سفير جمهورية بلغاريا لدى المملكة

وثمن الفايز خلال لقائه اليوم الأربعاء في مكتبه بدار مجلس الأعيان، سفير جمهورية بلغاريا لدى المملكة ميتين كازاك، المستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية، والقائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، والتوافق حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تبني الحلول السياسية لمختلف النزاعات والصراعات.
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